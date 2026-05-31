Носив сам Усик? На OLX з’явилися курйозне оголошення (фото)

Історія походження аксесуара виглядає досить цікаво

На популярній платформі OLХ, де публікують найнезвичайніші і навіть жартівливі оголошення, з’явилася пропозиція про продаж сонцезахисних окулярів. Раніше вони нібито належали відомому українському боксеру Олександру Усику.

Автор зазначив, що сам він носив ці окуляри протягом року. До цього нібито їх носив популярний спортсмен.

Вартість за аксесуар – 100 гривень.

Фото сонцезахисні окуляри з оголошення. Фото: OLХ

Продавець знаходиться в місті Знам’янка Кропивницької області. Товар може бути відправлений поштою Україною.

Зазначимо, що у відкритих джерелах можна знайти велику кількість фотографій боксера у різних сонцезахисних окулярах.

"Телегаф" спробував знайти самі окуляри з оголошення, але у відкритих джерелах, ймовірно, такого кадру немає. Не виключено, що автор лота згадкою Усика вирішив привернути увагу до свого товару, або оголошення і зовсім жартівливе.

Олександр Усик — що про нього відомо

Непереможений український боксер-професіонал, який виступає в суперважкій і першій важкій вазі. Двічі абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (2024, 2025).

Народився 17 січня 1987 року у Сімферополі, Крим. З дитинства він проявляв активний інтерес до спорту – займався народними танцями, дзюдо та футболом, навіть грав у півзахисті юнацької команди сімферопольської "Таврії".

У віці 15 років прийшов до секції боксу. У 18 років були його перші успіхи, коли він взяв бронзу чемпіонату Європи з боксу та переміг на чемпіонаті України з боксу у середній вазі (до 75 кг).

У 2013 році Уск підписав контракт із компанією братів Кличків "K2 Promotions" та розпочав професійну кар’єру.

У 2019 році перейшов у надважку вагу (понад 91 кг), де здобув великі перемоги у боях з Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Боксер одружений з Катериною Хмелевською. Пара виховує чотирьох дітей: дівчаток Єлизавета та Марію, хлопчиків Кирила та Михайла.

На даний момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на OLX продають повітря — скільки за нього просять.