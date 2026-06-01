Забудьте про штори і жалюзі: новий тренд перетворює кухонне вікно на найкорисніше місце в домі

Це рішення зекономить вам купу часу

Протягом багатьох років фіранки, штори та жалюзі вважалися обов'язковими атрибутами кухонних вікон. Проте сучасні тенденції в інтер'єрі пропонують повністю змінити цей підхід. Дизайнери радять відмовитися від текстилю на користь максимальної функціональності та практичності, що особливо актуально для невеликих кухонь або квартир.

Видання The Spruce, пропонує перетворити віконний проріз на корисну площу і замість того, щоб закривати вікно, у ньому встановлюють невелику барну стійку або кілька відкритих полиць.

У чому переваги такого рішення

Максимум світла: використання полиць (особливо зі гартованого скла або легких матеріалів) дозволяє сонячному світлу безперешкодно проникати в кімнату, роблячи кухню візуально більшою та світлішою.

Економія простору: перенесення склянок, чашок, баночок зі спеціями чи предметів щоденного вжитку на віконні полиці дозволяє суттєво розвантажити робочу поверхню (стільницю).

Стильний акцент: кухня набуває сучасного та нестандартного вигляду, що гарантовано привертатиме увагу гостей під час домашніх зустрічей.

Бюджетність: таке оновлення інтер'єру не потребує капітального ремонту чи великих фінансових витрат — достатньо придбати та надійно закріпити одну або дві полиці.

Що варто врахувати перед реалізацією

Експерти зазначають, що таке рішення найкраще підходить для розсувних вікон або тих, які відкриваються назовні. Перед початком робіт важливо точно виміряти віконний проріз та надійно зафіксувати кріплення на рамі або прилеглих стінах. Також, якщо ви плануєте ставити на полиці скляний чи крихкий посуд, рекомендується використовувати спеціальні нековзні наклейки або фіксатори, щоб уникнути випадкового падіння предметів.

