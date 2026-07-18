Величезна змія налякала українців на пляжі: як відрізнити водяного вужа від гадюки за секунду (фото)
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Користувачі в мережі швидко вирахували героя відео
На одеському пляжі помітили величезну змію. Вона злякала відпочивальників своїм виглядом, проте, як виявилося, рептилія була нешкідливою.
Відео зі змією поширилося місцевими Telegram-каналами. За їхніми даними, несподівана зустріч відпочивальників із дикою природою відбулася на пляжі в Аркадії. Луската повзала між скель і добряче налякала оточуючих.
Однак користувачі мережі швидко вирахували героя відео. Ним виявився водяний вуж. Це також підтвердив і штучний інтелект, який додав, що таких змій помилково плутають із гадюками.
"На фото — водяний вуж, якого в народі дуже часто помилково і незаслужено називають "шаховою гадюкою". Це абсолютно нешкідлива, неотруйна і неагресивна змія, яка просто обожнює воду (на відміну від справжніх гадюк) і харчується дрібною рибою", — пояснив ШІ.
Довідка: Водяний вже (Natrix tessellata) — вид змій із роду справжні вужі родини вужеві, поширений у Південній Європі та в Передній і Центральній Азії. Мешкає поблизу водойм, де полює на риб і земноводних. Це велика змія з довжиною тіла до 140 см. Хвіст коротший за тіло приблизно в 5—6 разів. Найбільш поширені розміри статевозрілих особин — до 80 см у самців і 98 см у самок. Голова сплощена, із загостреною мордою.
Як відрізнити вужа від гадюки
Раніше герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак у коментарі "Телеграфу" пояснював, що відрізнити гадюку від вужа біля водоймища простіше. Якщо плазун знаходиться у воді, це майже стовідсотково вуж, який не завдає людині шкоди.
"Ще водяний вуж має характерне оливкове забарвлення тіла і плями на тілі, такий ніби шаховий візерунок. Через це його помилково називають, особливо в південних областях, шаховою гадюкою", — зазначив герпетолог.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Київщині прямо у дворі у людей повзала самка змії мідянки.