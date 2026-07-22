Пройшов Іловайськ та звільняв Ізюм. Чим відомий Ігор Скибюк, що очолив Генштаб

Генерал воював на Донбасі, обороняв Київ і командував десантно-штурмовими військами

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Керівництво Збройних сил України змінюється — Генштаб очолив генерал-майор Ігор Скибюк. Його призначив президент, разом з новим Головнокомандувачем Михайлом Драпатим та в.о. міністра оборони Євгеном Хмарою.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Скибюк "дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну" та акцентував на важливості того, щоб усі складові армії функціонували злагоджено. "Телеграф" розповість основне з біографії нового начальника Генштабу.

Ігор Скибюк/ Генштаб ЗСУ

Ігор Скибюк до 22 липня був заступником начальника Генштабу ЗСУ, до призначення командував десантно-штурмовими військами. Народився в 1977 році на Сумщині у місті Конотоп. Кадровий військовий, що здобув профільну освіту в Одеському інституті Сухопутних військ й Національному університеті оборони України.

Командиром взводу в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШбр) у Львові став в 1998 і з того часу пройшов всі щаблі служби. У його біографії — посада заступника командира бригади — начальника повітряно-десантної служби окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗС України, служба командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту у Косовому (2001-2002), участь у бойових діях в зоні АТО, участь як очільник підрозділу в міжнародних навчаннях тощо. Від 14 жовтня 2022 року Герой України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

Під командуванням Ігоря Скибюка 80-та окрема десантно-штурмова бригада брала участь у боях за Білогорівку на Луганщині. У травні 2022 року українські військові зірвали спробу російських військ форсувати Сіверський Донець та створити плацдарм для наступу.

Він воював у боях за Дебальцеве та Іловайськ, був поранений у 2014 році, але після відновлення повернувся до служби. У 2022 році керував обороною Києва, а згодом очолив 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Під його командуванням підрозділ брав участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні Ізюма під час Харківського контрнаступу.

Раніше "Телеграф" розповідав про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. На його рахунку чимало успішних операцій.