Захисту енергетики від ракет не буде: як Україна готується до зимових обстрілів (документ)

В Україні зосередилися на захисті енергетики від "Шахедів"

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Зима 2026-2027 ризикує стати найважчою під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Ключові енергетичні об’єкти просто не мають протиракетного захисту.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури після відповідного запиту "Телеграфа". У 2025–2026 роках угод на будівництво захисних споруд III рівня (захист від ракет — Ред.) взагалі не укладали.

Водночас завершено основні роботи на 110 об’єктах критичної інфраструктури. Там встановлений захист ІІ рівня (від "Шахедів" та уламків).

Рівні інженерного захисту енергетики/Інфографіка ШІ

Що стосується Києва, то роботи із захисту критичної інфраструктури від "Шахедів" розпочалися у травні 2026 року, а їхня готовність перебуває на рівні 49%. На дані роботи виділили 9,88 млрд грн, з яких уже профінансовано 6,07 млрд грн. Деталі договорів та підрядників у відомстві засекретили, посилаючись на військову таємницю та гриф ДСК ("Для службового користування").

Таким чином, у разі масованих комбінованих атак РФ ризик зупинки підстанцій, блекаутів і відключення опалення зимою залишається дуже високим. Особливу небезпеку для енергооб’єктів несуть ракети ворога.

Зазначимо, незважаючи на активне будівництво об’єктів відновлюваної енергетики та встановлення міні-ТЕЦ, їх нинішніх потужностей поки що недостатньо для повної заміни великих електростанцій, зруйнованих російськими атаками.