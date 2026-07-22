Захисту енергетики від ракет не буде: як Україна готується до зимових обстрілів (документ)
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В Україні зосередилися на захисті енергетики від "Шахедів"
Зима 2026-2027 ризикує стати найважчою під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Ключові енергетичні об’єкти просто не мають протиракетного захисту.
Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури після відповідного запиту "Телеграфа". У 2025–2026 роках угод на будівництво захисних споруд III рівня (захист від ракет — Ред.) взагалі не укладали.
Водночас завершено основні роботи на 110 об’єктах критичної інфраструктури. Там встановлений захист ІІ рівня (від "Шахедів" та уламків).
Що стосується Києва, то роботи із захисту критичної інфраструктури від "Шахедів" розпочалися у травні 2026 року, а їхня готовність перебуває на рівні 49%. На дані роботи виділили 9,88 млрд грн, з яких уже профінансовано 6,07 млрд грн. Деталі договорів та підрядників у відомстві засекретили, посилаючись на військову таємницю та гриф ДСК ("Для службового користування").
Таким чином, у разі масованих комбінованих атак РФ ризик зупинки підстанцій, блекаутів і відключення опалення зимою залишається дуже високим. Особливу небезпеку для енергооб’єктів несуть ракети ворога.
Зазначимо, незважаючи на активне будівництво об’єктів відновлюваної енергетики та встановлення міні-ТЕЦ, їх нинішніх потужностей поки що недостатньо для повної заміни великих електростанцій, зруйнованих російськими атаками.