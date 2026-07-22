"Це їхній вибір": чому в Україні відмовляються піднімати пенсії тим, хто отримує 4 тисячі гривень

Підсумкова сума залежить від рішень, які людина приймала під час трудової діяльності

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні пенсійні виплати варіюються і пов’язані вони насамперед із офіційним трудовим стажем та сплатою страхових внесків.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловив президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. За його словами, українці, які отримують близько 4 тисяч гривень пенсії, у багатьох випадках не мали офіційного трудового стажу та не сплачували страхових внесків, тому в цьому випадку виплати не можна автоматично підвищувати, оскільки "це їхній вибір".

"Якщо людина весь час шахраювала, не хотіла легально працювати, звичайно, за неї у Пенсійний фонд не платили, у неї 4 тисячі. Це її вибір! Чому вона не хотіла легально працювати? Тому це міняти не можна. Це те саме, що ми злочинця пробачимо, скажемо: "Ось він злочинець був, він не платив податки, а ми платитимемо пенсію", — зазначив співрозмовник.

Пенсійна система України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Водночас Охрименко каже, що дивитися необхідно не на те, де людина працювала, а на те, як вона працювала. За його словами, дехто свідомо відмовлявся від легальної зайнятості, вважаючи, що зможе забезпечити себе самостійно.

"Бо вважається так, що якщо людина чесно працювала і справді платила всі податки, то вона виходить на пенсію і отримує велику пенсію. Якщо людина не хотіла чесно працювати, маленька пенсія. Все по-чесному", — підсумував він.

Розмір пенсій в Україні

3 "найбідніші" регіони з пенсійних виплат:

Тернопільська область — 5 657 грн

Чернівецька область — 5 839 грн

Закарпатська область — 5 918 грн

Які найбагатші регіони

У першу трійку в рейтингу входять:

Київ — 9 901 грн

Донецька область — 8 990 грн

Луганська область — 8 752 грн

Середня пенсія в Україні в липні 2026 року. Графік: "Опендатабот"

Навіть після підвищення на 234 гривні мінімальна пенсія в Україні – 2595 гривень – залишиться однією з найнижчих у Європі.

У середньому розвинені європейські країни мають мінімальні пенсії на рівні від 800 до 1200 євро на місяць. Навіть країни, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу, мають мінімальні пенсійні рівні набагато вищі, пише Winner.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Житомир та Рівне отримують пенсії більше, ніж Тернопіль.