Майже вдвічі більше? Скільки буде платити українська родина за світло за нових тарифів

"Телеграф" підрахував, скільки платитимуть українці за електроенергію

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В Україні вже з 2027 року можуть розпочати поетапне підвищення тарифів на газ та електроенергію. Ініціатором цього є Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Про це йдеться у відповідному меморандумі МВФ. Вже 2027 року ціна за електрику може піднятися до 6,5 грн/кВт. Про це у коментарі для "Труха Україна" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Ціна за електроенергію злетить до 7,5 грн/кВт на кілька етапів: 2027 рік – 6,5 грн, 2028 рік – 7,5 грн. Ціна газу до 2029 року зросте щонайменше до 15 грн за куб Олег Попенко

Як зміниться ціни на електроенергію, прогноз Олега Попенка/Інфографіка ШІ

Олег Попенко

На цей момент ціна на електрику в Україні складає 4,32 грн за 1 кВт. Середнє домогосподарство в Україні 2026 року споживає до 300 кВт електроенергії на місяць, а тому середній платіж за світло становить до 1296 грн. Якщо тариф підніметься до 6,5 грн за кВт, то середній платіж зросте до 1920 грн, а якщо до 7,5 грн за кВт – то до 2250 грн. Таким чином, ціна на світло 2028 року виросте майже вдвічі порівняно з 2026 роком.

Скільки буде платити за світло середня українська родина/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, у Києві готуються підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Водоканал розраховував підвищити вартість майже до 90 грн/кубометр, проте міська влада погодила компромісний економічно обґрунтований тариф — 63,79 грн за кубометр. Потреба зростання тарифу пояснюється загальним збільшенням витрат підприємства — подорожчала електроенергія, вартість паливно-мастильних матеріалів, реагенти, є потреба у підвищенні зарплат працівникам.