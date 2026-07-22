Де ловить 5G у Києві та як перевірити, чи підтримує його ваш Android або iPhone (карта)

Жителі низки районів вже можуть оцінити можливості надшвидкого сполучення

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З 22 липня у Києві запустили пілотну мережу мобільного зв’язку 5G, яка дозволяє користуватися інтернетом на значно вищих швидкостях, ніж звична мережа 4G. На даний час мережа запрацювала не по всьому місту, а на окремих локаціях.

Заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибутько в інтерв’ю для РБК-Україна розповів, що під час тестування фіксувалася швидкість понад 1 Гбіт/с, а в середньому користувачі отримували близько 500 Мбіт/с. Це у рази швидше, ніж звичний для більшості 4G.

Де шукати покриття у Києві

Наразі 5G поки що працює не по всьому Києву, а в окремих тестових локаціях. Основна зона покриття – центральна частина міста, від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

"Крім того, кожен мобільний оператор має власні додаткові локації, де його абоненти вже можуть користуватися 5G. Ми разом з операторами свідомо запускаємо технологію поетапно. Це дозволяє перевірити, як мережа працює в реальних умовах, оцінити навантаження та за необхідності оперативно вдосконалити її роботу. Поступово тестових зон побільшає, а разом з ними розширюватиметься і покриття 5G", — пояснив Прибутько.

У компанії Vodafone "Телеграфу" розповіли, що її абоненти можуть користуватися зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці та надали карту тестового покриття.

"Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогоднішній день географію покриття у межах нашого 5G-проекту, забезпечивши присутність технології у всіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати у розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні", – коментує Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Карта тестового покриття у Києві від Vodafone

Чи потрібно змінювати SIM-картку та тариф

Заміна фізичної сім-кари або eSIM не буде потрібна. Як пояснює Прибутько, якщо смартфон підтримує 5G і ви перебуваєте в зоні покриття, достатньо лише увімкнути 5G у налаштуваннях телефону.

"Проте нагадую, що якщо ваш телефон знаходиться в режимі енергозбереження, 5G може не працювати. Це пов'язано з тим, що для економії заряду батареї телефон автоматично обмежує енергоспоживання та відключає найенерговитратніші функції, зокрема мережу 5G. Якщо телефон підтримує лише 4G або 3G, користуватися 5G не вийде. Водночас переживати не варто – смартфон і надалі працюватиме, як і раніше. Запуск 5G не означає, що мережі 4G чи 3G перестануть працювати", — сказав він.

Для перевірки налаштувань у телефоні:

Android: Установки — З’єднання (Мережа та Інтернет) — Мобільна мережа — Переважний тип мережі (вибрати пункт з автоматичним перемиканням на 5G/4G/3G).

Установки — З’єднання (Мережа та Інтернет) — Мобільна мережа — Переважний тип мережі (вибрати пункт з автоматичним перемиканням на 5G/4G/3G). iOS (iPhone): Установки — Стільниковий зв’язок — Параметри даних — Голос та дані (вибрати "5G авто" або "5G увімкнено").

Доплата або перехід на спеціальні тарифи не потрібні. 5G працює у рамках вже встановлених пакетів.

Що таке 5G. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

В яких містах вже є 5G

Львів став першим містом в Україні, де запустилипілотну мережу 5G. Покриття працює в окремих районах, зокрема в центрі міста та на окремих важливих локаціях.

Після Львова тестову зону 5G відкрили у місті Бородянка Київської області.

Третім містом став Харків.

Станіслав Прибутько зазначив, що впровадження 5G планується ще в одному місті.

"Після Києва плануємо розширити пілотну мережу 5G на Одесу. Уже сьогодні в Україні встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі. Для нас важливо протестувати технологію в різних умовах – як у невеликих громадах, так і у великих мегаполісах; як у районах із малоповерховою забудовою, так і серед щільної багатоповерхової забудови, де навантаження на мережу суттєво відрізняється", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому під час повітряної тривоги може зникати мобільний зв’язок.