Змінив газовий котел і йому виписали штраф: за яке порушення доведеться заплатити 40 тисяч грн

Порушення можна уникнути

Власники приватних будинків можуть отримати значні донарахування за газ. Мова йде за самовільну заміну котла або встановлення додаткового обладнання без погодження.

Про це повідомляє PMG.ua. У деяких випадках сума може сягати десятків тисяч гривень.

Чому виникають донарахування та в чому суть порушення

Споживачі природного газу в Україні ризикують отримати чималі штрафи за порушення правил користування газовим обладнанням. Одним із найпоширеніших порушень фахівці називають самовільну заміну газового котла на потужніший або встановлення додаткових газових приладів без погодження з оператором газорозподільної мережі.

Заміна газового котла. Фото - alterair.ua

Проблема полягає в тому, що після встановлення більш потужного обладнання може бути перевищений діапазон роботи газового лічильника. У такому разі частина спожитого газу вважатиметься необлікованою, а власнику доведеться компенсувати відповідні обсяги.

Як розраховується сума штрафу

Розрахунок здійснюється за спеціальною методикою. Для визначення суми донарахування можуть брати до уваги 70% граничних норм споживання газу з урахуванням усіх встановлених у будинку приладів. Період розрахунку може охоплювати до шести місяців, хоча іноді його визначають від дати останньої перевірки або контрольного зняття показників лічильника.

Які розміри санкцій загрожують споживачам

Розмір штрафних санкцій залежить від конкретної ситуації. Загальна сума донарахувань може становити від кількох тисяч до понад 100 тисяч гривень.

Наприклад, якщо в будинку площею близько 100 квадратних метрів встановлені двоконтурний газовий котел і газова плита, а власник без дозволу замінив котел на потужніший, сума донарахування може сягнути приблизно 40 тисяч гривень.

Остаточний розмір визначає представник оператора газорозподільної мережі після перевірки.

Фахівці радять погоджувати будь-які зміни газового обладнання з відповідними службами, щоб уникнути штрафів та проблем із подальшою експлуатацією системи газопостачання.

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