Він купався в озері влітку, але отримав чималий штраф: за що можуть покарати в Україні

Відповідальність за порушення може наступати за низкою суміжних норм залежно від обставин

У розпал літнього сезону чимало українців ринуть на пляжі, щоб освіжитися в прохолодних водоймах. Однак інколи відпочинок може обернутися чималим штрафом.

Про це пише "Судово-юридична газета". Як зазначається у матеріалі, в українському законодавстві немає окремої статті Адмінкодексу, яка б чітко прописувала штраф саме за купання у заборонених чи необладнаних місцях. Однак це не означає, що порушників не можна покарати — залежно від ситуації копи чи перевіряльники можуть застосувати суміжні норми. Станом на 2026 застосовуються такі основні статті:

Стаття 188-16 КУпАП перше порушення — 1 700 — 3 400 гривень, повторне протягом року — 3 400 — 5 100 грн (застосовується у випадках, коли діє заборона на купання — наприклад, встановлений червоний прапор, знак "Купання заборонено" або є офіційне розпорядження);

Стаття 185 КУпАП — штраф — 136 — 225 гривень або громадські роботи 40-60 годин, або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб (якщо особа не виконує вимоги припинити купання);

Стаття 152 КУпАП — штраф для громадян — 340 — 1 360 гривень, для посадових осіб або підприємців — 850 -1 700 гривень (може застосовуватися за купання у місцях, не визначених для цього місцевими правилами, наприклад у кар’єрах або на необлаштованих водоймах).

Штрафи за купання у заборонених місцях. Інфографіка — Телеграф

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