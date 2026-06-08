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Він користувався водою зі свердловини роками, але отримав штраф: у чому була проблема

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Буде підвищений контроль за свердловинами Новина оновлена 08 червня 2026, 11:31
Буде підвищений контроль за свердловинами. Фото Колаж "Телеграфу"

Для громадян та посадових осіб суми різні

Використання води зі свердловини для багатьох здається звичайною та безпечною практикою, особливо на приватних ділянках чи в бізнесі. Але не всі знають, що у деяких випадках за це можуть виписати штрафи. У 2026 році розмір адміністративного стягнення може зрости у десятки разів.

Йдеться про свердловини, які не зареєстровані належним чином. Про це повідомляє видання "Експерт".

Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради. Його автори зазначають, що в країні тривалий час фіксується велика кількість нелегальних свердловин, а чинні штрафи майже не впливають на ситуацію.

Які зараз штрафи

Нині за порушення правил спеціального водокористування громадяни сплачують лише 51-85 гривень, а посадові особи — до 136 гривень. На думку законодавців, такі суми не стримують порушення, тому їх планують підвищити.

У разі ухвалення змін штрафи для громадян можуть зрости до 1700–3400 гривень, а за повторне порушення — до 5100 гривень. Для посадових осіб максимальне стягнення може сягнути 6800 гривень.

Водночас нові правила не стосуватимуться звичайних колодязів і свердловин, які використовуються для побутових потреб — питної води, поливу чи домашнього господарства.

Штраф за відсутність документів на свердловину
Свердловина на приватній ділянці. Фото: УкрХімАналіз

Посилений контроль планують запровадити насамперед для бізнесу — кафе, автомийок, підприємств та інших комерційних об’єктів, які використовують підземні води.

Що зробити, щоб не виписали штраф

Для легального користування необхідно оформити дозвіл, паспорт свердловини та погодити відповідні документи у Державному агентстві водних ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна викидати у сміттеві баки, аби не отримати штраф.

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#Вода #Штраф #Свердловина