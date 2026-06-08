Він користувався водою зі свердловини роками, але отримав штраф: у чому була проблема

Для громадян та посадових осіб суми різні

Використання води зі свердловини для багатьох здається звичайною та безпечною практикою, особливо на приватних ділянках чи в бізнесі. Але не всі знають, що у деяких випадках за це можуть виписати штрафи. У 2026 році розмір адміністративного стягнення може зрости у десятки разів.

Йдеться про свердловини, які не зареєстровані належним чином. Про це повідомляє видання "Експерт".

Відповідний законопроєкт уже подано до Верховної Ради. Його автори зазначають, що в країні тривалий час фіксується велика кількість нелегальних свердловин, а чинні штрафи майже не впливають на ситуацію.

Які зараз штрафи

Нині за порушення правил спеціального водокористування громадяни сплачують лише 51-85 гривень, а посадові особи — до 136 гривень. На думку законодавців, такі суми не стримують порушення, тому їх планують підвищити.

У разі ухвалення змін штрафи для громадян можуть зрости до 1700–3400 гривень, а за повторне порушення — до 5100 гривень. Для посадових осіб максимальне стягнення може сягнути 6800 гривень.

Водночас нові правила не стосуватимуться звичайних колодязів і свердловин, які використовуються для побутових потреб — питної води, поливу чи домашнього господарства.

Свердловина на приватній ділянці. Фото: УкрХімАналіз

Посилений контроль планують запровадити насамперед для бізнесу — кафе, автомийок, підприємств та інших комерційних об’єктів, які використовують підземні води.

Що зробити, щоб не виписали штраф

Для легального користування необхідно оформити дозвіл, паспорт свердловини та погодити відповідні документи у Державному агентстві водних ресурсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна викидати у сміттеві баки, аби не отримати штраф.