Тихоокеанський шторм у проводці: чому кондиціонери "вмирають" не від вимкнення світла, а від його появи

Після повернення електроживлення можна влетіти на тисячі гривень ремонту

Багато хто думає, що раптове зникнення струму — це головний ворог побутової техніки. Насправді компресор спліт-системи в цей момент просто засинає. Справжній "кілер" приходить тоді, коли живлення відновлюють.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт компанії "Цифра + клімат".

Чому блекаути небезпечні для кондиціонерів

На питання, що шкодить більше — раптове вимкнення світла під час роботи кондиціонера чи його повторне ввімкнення — експерт відповів однозначно: більш небезпечне саме відновлення електропостачання.

За його словами, різкий стрибок напруги в момент подачі струму може "випалити" плату керування. Натомість саме відключення просто зупиняє роботу системи без критичних наслідків.

Що найчастіше виходить з ладу в кондиціонерах через відключення електроенергії

За останні два роки в Україні майстри найчастіше фіксують такі проблеми:

Плата керування — кондиціонер не вмикається або видає помилки (ремонт: 800–8000 грн)

— кондиціонер не вмикається або видає помилки (ремонт: 800–8000 грн) Компресор — не запускається, не охолоджує або вибиває автомат (ремонт або заміна: 1500–20000+ грн)

— не запускається, не охолоджує або вибиває автомат (ремонт або заміна: 1500–20000+ грн) Вентилятор, пусковий конденсатор, реле — шум, перегрів або зупинка роботи (ремонт: 600–2500 грн)

Найчастіше страждає електроніка, а найдорожчим залишається ремонт компресора. Фахівці радять використовувати захист у вигляді реле напруги або стабілізатора.

Майстр ремонтує кондиціонер. Фото: Prom

Як захистити кондиціонер

Навіть без дорогих систем можна мінімізувати ризики. Експерти радять встановлювати реле напруги типу "Зубр", яке допомагає захистити техніку від різких перепадів.

Реле напруги типу "Зубр". Фото: Pozetka

Важливий параметр — затримка ввімкнення. Вона має становити близько 300 секунд (5 хвилин), щоб компресор не запускався під небезпечним тиском фреону.

Також повне відключення через автомат або розетку вважається надійним способом захисту від аварійних стрибків напруги.

Чи потрібно вручну вимикати кондиціонер одразу після зникнення електроенергії

Експерт зазначає, що зазвичай цього робити не потрібно. Сучасні кондиціонери мають вбудований захист від зникнення живлення та затримку повторного запуску.

Втім, вимикати техніку вручну варто у випадках, якщо в мережі часто бувають сильні перепади напруги, пристрій старий або бюджетний, або ж очікується тривале відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які три регіони Україні можуть провести літо без світла.