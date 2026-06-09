Тихоокеанский шторм в проводке: почему кондиционеры "умирают" не от выключения света, а от его появления

После возвращения электропитания можно влететь на тысячи гривен ремонта

Многие думают, что внезапное исчезновение тока — это главный враг бытовой техники. На самом деле компрессор сплит-системы в этот момент просто засыпает. Настоящий "киллер" приходит тогда, когда питание восстанавливают.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт компании "Цифра+климат".

Почему блэкауты опасны для кондиционеров

На вопрос, что больше вредит — внезапное отключение света во время работы кондиционера или его повторное включение — эксперт ответил однозначно: более опасно само восстановление электроснабжения.

По его словам, резкий скачок напряжения в момент подачи тока может "выжечь" плату управления. В то же время само отключение просто останавливает работу системы без каких-либо серьезных последствий.

Что чаще всего ломается в кондиционерах из-за блэкаутов

За последние два года в Украине мастера чаще всего фиксируют следующие проблемы:

Плата управления – кондиционер не включается или выдает ошибки (ремонт: 800–8000 грн)

– кондиционер не включается или выдает ошибки (ремонт: 800–8000 грн) Компрессор – не запускается, не охлаждает или выбивает автомат (ремонт или замена: 1500–20000+ грн)

– не запускается, не охлаждает или выбивает автомат (ремонт или замена: 1500–20000+ грн) Вентилятор, пусковой конденсатор, реле – шум, перегрев или остановка работы (ремонт: 600–2500 грн)

Чаще страдает электроника, а самым дорогим остается ремонт компрессора. Специалисты рекомендуют использовать защиту в виде реле напряжения или стабилизатора.

Мастер ремонтирует кондиционер. Фото: Prom

Как защитить кондиционер

Даже без дорогостоящих систем можно минимизировать риски. Эксперты рекомендуют устанавливать реле напряжения типа "Зубр", которое помогает защитить технику от резких перепадов.

Реле напряжения типа "Зубр". Фото: Посетка

Важный параметр – задержка включения. Она должна составлять около 300 секунд (5 минут), чтобы компрессор не запускался под опасным давлением фреона.

Также полное отключение через автомат или розетку считается надежным способом защиты от аварийных скачков напряжения.

Нужно ли вручную выключать кондиционер сразу после исчезновения электроэнергии

Эксперт отмечает, что обычно в этом нет необходимости. Современные кондиционеры оснащены встроенной защитой от сбоев питания и функцией задержки повторного запуска.

Впрочем, выключать технику вручную стоит в случаях, если в сети часто бывают сильные перепады напряжения, устройство старое или бюджетное, либо ожидается длительное отключение электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие три региона Украины могут провести лето без света.