Носоріг проти людини: чи є шанс урятуватися від розлюченого велетня

Швидкість тварини здивує багатьох.

Чимало людей вважають носорогів неповороткими та повільними через їхню величезну вагу і габарити. Насправді ж ці тварини здатні розвивати швидкість, яка залишає людині дуже мало шансів на перемогу в прямому забігу, йдеться у матеріалі Discover Wildlife.

Прудкі велетні

Носороги належать до найбільших наземних ссавців на планеті. Найбільшими вважаються білі носороги, вага яких може сягати 3,5 тонни. Втім, навіть найменші представники родини — суматранські носороги — нерідко важать близько тонни.

Попри свою комплекцію, носороги здатні дуже швидко набирати швидкість. Дорослий білий носоріг може бігти зі швидкістю до 64 км/год, чорний носоріг — до 56 км/год, а суматранський — до 40 км/год. Для порівняння, більшість людей навіть під час максимального спринту не перевищують швидкість близько 24 км/год.

Водночас у носорогів є одна особливість. Вони можуть підтримувати максимальну швидкість лише на коротких дистанціях. Через велику вагу такі забіги зазвичай тривають лише кілька сотень метрів, після чого тварина починає втомлюватися.

Навіть найменші представники родини носорогів важать близько тонни

Чи можна врятуватися від носорога

Експерти наголошують, що втікати від носорога по прямій — фактично марна справа. Натомість шанс на порятунок можуть дати великі перешкоди — дерева, камені або інші об'єкти, за якими можна сховатися. Також іноді радять рухатися зигзагами, адже через свої розміри носорогам складніше різко змінювати напрямок руху.

Ще одна цікава особливість цих тварин — слабкий зір. Вважається, що предмети на відстані понад 15–20 метрів вони розрізняють погано. Саме тому різкі рухи або несподівані звуки можуть спровокувати захисну реакцію та атаку.

Чому носороги атакують

Попри грізний вигляд, носороги не належать до хижаків. Найчастіше вони атакують не для полювання, а через переляк або відчуття загрози. Фахівці зазначають, що частина атак є "демонстративними" — тварина намагається налякати суперника і може змінити напрямок, щойно відчує себе у безпеці. Однак ризикувати та перевіряти це на практиці точно не варто.

Хоча вірогідність випадково зустріти носорога в Україні вкрай мала, вона ніколи не дорівнює нулю. Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як величезна дика тварина забігла до Львова, врізалась у паркан і знепритомніла.