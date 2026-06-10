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Запропонують простий вихід: що робити, якщо в "АТБ" немає цінника на товар, а сканер далеко

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Нічого важкого немає
Нічого важкого немає. Фото Колаж "Телеграф"

Вам не потрібно блукати по супермаркету

Буває таке, що ви обираєте товар, але не можете знайти під ним цінника. Така ситуація часто стається в мережі супермаркетів "АТБ", викликаючи незручності для покупців. Особливо неприємно, якщо стаціонарний сканер для перевірки вартості знаходиться далеко в іншому кінці залу, і йти до нього немає бажання.

У мережі супермаркетів розповіли "Телеграфу", як діяти покупцеві в такій ситуації. А також чи зобов'язані працівники залу все кинути й бігти перевіряти вартість.

На це питання відповів представник компанії Олександр. За його словами, вихід із ситуації доволі простий, а механізм взаємодії з клієнтами чітко налагоджений:

"Можна звернутися до співробітників уточнити ціну. Якщо співробітник зайнятий, він може передати інформацію іншому співробітнику або адміністрації, щоб перевірити ціну на даний товар", — пояснили в АТБ.

Таким чином, покупцеві не потрібно блукати супермаркетом у пошуках сканера. Навіть якщо працівник залу, до якого ви звернулися, сильно зайнятий своєю поточною роботою, він не має права просто відмовити. Його обов'язок — перенаправити ваш запит колегам або адміністрації, які й з'ясують точну ціну товару для вас.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо ви загубили ключі від комірки в "АТБ".

Теги:
#Магазин #Цінник #АТБ