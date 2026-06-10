Запропонують простий вихід: що робити, якщо в "АТБ" немає цінника на товар, а сканер далеко

Вам не потрібно блукати по супермаркету

Буває таке, що ви обираєте товар, але не можете знайти під ним цінника. Така ситуація часто стається в мережі супермаркетів "АТБ", викликаючи незручності для покупців. Особливо неприємно, якщо стаціонарний сканер для перевірки вартості знаходиться далеко в іншому кінці залу, і йти до нього немає бажання.

У мережі супермаркетів розповіли "Телеграфу", як діяти покупцеві в такій ситуації. А також чи зобов'язані працівники залу все кинути й бігти перевіряти вартість.

На це питання відповів представник компанії Олександр. За його словами, вихід із ситуації доволі простий, а механізм взаємодії з клієнтами чітко налагоджений:

"Можна звернутися до співробітників уточнити ціну. Якщо співробітник зайнятий, він може передати інформацію іншому співробітнику або адміністрації, щоб перевірити ціну на даний товар", — пояснили в АТБ.

Таким чином, покупцеві не потрібно блукати супермаркетом у пошуках сканера. Навіть якщо працівник залу, до якого ви звернулися, сильно зайнятий своєю поточною роботою, він не має права просто відмовити. Його обов'язок — перенаправити ваш запит колегам або адміністрації, які й з'ясують точну ціну товару для вас.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо ви загубили ключі від комірки в "АТБ".