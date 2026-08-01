Таких людей мало: в Україні хочуть забронювати від мобілізації ще одну категорію

Що відомо та кого стосується

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В Україні пропонують включити сертифікованих архітекторів, інженерів-проєктувальників, експертів будівельної галузі та фахівців технічного нагляду до переліку професій, які підлягають обов'язковому бронюванню від мобілізації.

Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України. Її автором виступив Андрій Антоненко.

Головним аргументом автора ініціативи є дефіцит сертифікованих спеціалістів, які мають законне право підписувати проєктну документацію для будівництва та капітальних ремонтів.

"Світовий банк в оцінці RDNA5 (лютий 2026) визначив вартість відновлення України у 588 млрд доларів на найближче десятиліття. Щоб освоїти такі обсяги, будівельна галузь має вирости у 7–9 разів порівняно з 2025 роком. Але коло людей, які за законом мають право підписати проєкт будівництва чи капремонту, лишається вкрай вузьким", — йдеться в петиції.

Петиція

Чому цих фахівців складно замінити

У тексті петиції зазначається, що нині в Україні працюють лише 4588 сертифікованих архітекторів, що, за словами автора, є найнижчим показником серед країн Європи.

Він наголошує, що втрата навіть невеликої кількості таких спеціалістів може вплинути на темпи відновлення зруйнованих міст і громад.

"Це не ті кадри, яких замінить пришвидшений курс перекваліфікації. Сертифікат здобувається роками практики й складним іспитом, а відповідальність за підписаний проєкт сягає кримінальної. Сертифіковані інженери знають місцеву забудову, мережі й ґрунти краще за будь-якого іноземного консультанта, а їхні гонорари залишаються в Україні", — зазначає автор.

Які зміни пропонують уряду

У зверненні Кабінет Міністрів закликають внести зміни до постанови №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних, та розширити перелік професій, що підлягають бронюванню.

Зокрема, автор пропонує включити до нього:

сертифікованих архітекторів;

інженерів-проєктувальників;

інженерів технічного нагляду;

експертів будівельної галузі, внесених до офіційного реєстру атестованих осіб ЄДЕССБ.

Збір підписів стартував 30 липня 2026 року. Для того щоб Кабінет Міністрів України офіційно розглянув документ, він має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації до завершення збору підписів залишався 90 денів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть скасувати утримання з виплат військовим під час розрахунку аліментів.