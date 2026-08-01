Ностальгія у флаконі: чому солодкі парфуми з 2000-х стали головним трендом року

Ці аромати підкорили світ у 2000-х, а тепер повертаються у моду

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Пам’ятаєте початок 2000-х? На полицях стояли солодкі парфуми з нотами ванілі, карамелі та фруктів, а аромати на кшталт Fantasy від Брітні Спірс чи Angel від Thierry Mugler були справжніми хітами. Здавалося, ця епоха давно минула, але тепер вона несподівано повернулася.

Парфумерні бренди все частіше випускають аромати з нотами персика, малини, ванілі, шоколаду та фісташок. Причина проста — людям хочеться теплих емоцій і приємних спогадів. Один знайомий запах може миттєво нагадати про безтурботні роки, старі пісні, перші закоханості чи шкільні часи.

Втім, справа не лише у спогадах. Парфумерні експерти помітили ще одну цікаву тенденцію. Разом зі зростанням популярності препаратів для схуднення, покупці стали частіше звертати увагу саме на гурманські аромати. На думку фахівців, коли людина обмежує себе у солодкому, мозок може шукати інші джерела приємних відчуттів. Саме тому запах карамелі, шоколаду чи ванілі стає особливо привабливим. Про це пише видання hellomagazine.

Парфуми. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Науковці також пояснюють, що запахи можуть впливати на настрій. Аромати, які асоціюються з випічкою чи десертами, дарують відчуття затишку, допомагають розслабитися та хоча б ненадовго відволіктися від щоденних турбот. Тому багато людей сприймають їх як маленький спосіб потішити себе.

Є й практичне пояснення. Дерматологи зазначають, що після швидкого схуднення шкіра часто стає сухішою. Через це легкі квіткові або цитрусові композиції швидше вивітрюються, тоді як більш насичені аромати з нотами ванілі, карамелі чи сандалу тримаються значно довше.

Парфуми із "нульових". Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Схоже, саме тому солодкі парфуми знову переживають справжній ренесанс. Вони нагадують про часи, коли в навушниках грали хіти початку 2000-х, у моді були блиск для губ і джинси із заниженою талією, а життя здавалося безтурботнішим. І, можливо, саме за це люди сьогодні готові знову закохатися у знайомі аромати.

Раніше "Телеграф" розповідав про улюблені парфуми принцеси Діани. Колись цей аромат вважався "бабусиним", але тепер він знову у тренді.