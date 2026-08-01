У бюджеті Дніпра "діра": як влада "підготувала" місто до можливих блекаутів

Зима для дніпрян може виявитись дуже складною

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В рамках підготовки до зими, на тлі ймовірних ударів росіян по енергетичній системі України, 84% котельних та теплорозподільних пунктів (ТРП) у Дніпрі були обладнані резервними дизельними генераторами. Водночас наразі постає питання, чим їх будуть заправляти.

Про це йдеться у відповідях структурних підрозділів Дніпровської міської ради на інформаційний запит "Телеграфа". Варто зауважити, що посадовці не пояснили, чи є альтернативні шляхи отримання фінансування на закупівлю пального для вже встановленого обладнання.

Виконуюча обов'язки директора Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Тетяна Редько повідомила, що комунальне підприємство "Жилсервіс-Дніпро" обладнало резервними дизельними генераторами 84% котелень та ТРП міста. Проте, за її словами, у 2026 році коштів міського бюджету на закупівлю пального для них не передбачено.

Відповідь Департаменту житлового господарства на запит "Телеграфа"

Водночас директор Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько повідомив, що комунальному підприємству "Водно-спортивний комбінат" з міського бюджету виділено та освоєно 63 тисячі гривень на закупівлю пального для резервних генераторів.

Крім того, заклади охорони здоров’я міста отримали 4 321,6 млн гривень на придбання палива для резервних автономних джерел живлення. За перші 6 місяців поточного року було освоєно 2,6 млн гривень.

Також посадовець підтвердив інформацію КП "Жилсервіс-Дніпро" оснастило резервними генераторами 84% котелень та ТРП. Проте коштів на закупівлю пального для них у бюджеті на 2026 рік не передбачено.

Відповідь Департаменту з питань місцевого самоврядування на запит "Телеграфа"

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