Пральна машина пахне затхлим? Цей лайфхак від бабусі освіжить барабан
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Знадобляться лише копійчайні засоби
Якщо після прання барабан пральної машини має неприємний запах, не обов’язково одразу купувати спеціальний засіб для очищення. У мережі набирає популярності незвичний домашній спосіб.
Трюк показала TikTok-користувачка Бебс (@brunchwithbabs), яку в соцмережах називають "інтернет-бабусею". Її відео зібрало понад 200 тисяч лайків.
Як працює цей спосіб
Для початку потрібно розрізати лимон навпіл і прибрати кісточки. На зріз кожної половинки наносять невелику кількість зубної пасти.
Після цього лимони кладуть безпосередньо в барабан пральної машини. Вона радить запустити короткий цикл прання з гарячою водою.
Після завершення програми в барабані має залишитися свіжий цитрусовий аромат. Саме простота цього способу і зробила його популярним у соцмережах.
Водночас варто пам’ятати, що це саме домашній лайфхак із соцмереж, а не універсальний спосіб очищення пральної машини. Для регулярного догляду краще також дотримуватися рекомендацій виробника техніки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про помилку під час прання, через яку рушники можуть набувати неприємного запаху.