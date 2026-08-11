Рус

Пральна машина пахне затхлим? Цей лайфхак від бабусі освіжить барабан

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як освіжити пральну машину двома речами
Як освіжити пральну машину двома речами. Фото Колаж "Телеграфу"

Знадобляться лише копійчайні засоби

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Якщо після прання барабан пральної машини має неприємний запах, не обов’язково одразу купувати спеціальний засіб для очищення. У мережі набирає популярності незвичний домашній спосіб.

Трюк показала TikTok-користувачка Бебс (@brunchwithbabs), яку в соцмережах називають "інтернет-бабусею". Її відео зібрало понад 200 тисяч лайків.

Як працює цей спосіб

Для початку потрібно розрізати лимон навпіл і прибрати кісточки. На зріз кожної половинки наносять невелику кількість зубної пасти.

Після цього лимони кладуть безпосередньо в барабан пральної машини. Вона радить запустити короткий цикл прання з гарячою водою.

Після завершення програми в барабані має залишитися свіжий цитрусовий аромат. Саме простота цього способу і зробила його популярним у соцмережах.

Водночас варто пам’ятати, що це саме домашній лайфхак із соцмереж, а не універсальний спосіб очищення пральної машини. Для регулярного догляду краще також дотримуватися рекомендацій виробника техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про помилку під час прання, через яку рушники можуть набувати неприємного запаху.

Теги:
#Прання #Лайфхак #Як почистити