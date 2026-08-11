Пральна машина пахне затхлим? Цей лайфхак від бабусі освіжить барабан

Знадобляться лише копійчайні засоби

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Якщо після прання барабан пральної машини має неприємний запах, не обов’язково одразу купувати спеціальний засіб для очищення. У мережі набирає популярності незвичний домашній спосіб.

Трюк показала TikTok-користувачка Бебс (@brunchwithbabs), яку в соцмережах називають "інтернет-бабусею". Її відео зібрало понад 200 тисяч лайків.

Як працює цей спосіб

Для початку потрібно розрізати лимон навпіл і прибрати кісточки. На зріз кожної половинки наносять невелику кількість зубної пасти.

Після цього лимони кладуть безпосередньо в барабан пральної машини. Вона радить запустити короткий цикл прання з гарячою водою.

Після завершення програми в барабані має залишитися свіжий цитрусовий аромат. Саме простота цього способу і зробила його популярним у соцмережах.

Водночас варто пам’ятати, що це саме домашній лайфхак із соцмереж, а не універсальний спосіб очищення пральної машини. Для регулярного догляду краще також дотримуватися рекомендацій виробника техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про помилку під час прання, через яку рушники можуть набувати неприємного запаху.