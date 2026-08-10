"Епохальна риболовля": в Києві рибалка спіймав солідні трофеї (фото)

Таких велетнів в дикій природі важко зустріти

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В Києві рибалці посміхнулась неабияка удача. Йому на гачок потрапили дві величезні щуки та клепець.

Кадрами з трофеями чоловік поділився в соціальній мережі Facebook. За його словами, в цей день було багато "сходів" риби з гачка.

На фото видно, що рибу спіймали вдень. Дві щуки та клепець ледь поміщались в кадр.

"Вчора видалась епохальна риболовля! Рідна водойма, попсове місце та дуже не попсова приманка. Але риболовля виявилась адреналіністою і відверто шокуючою. Було багато сходів. Обрив на рибі і навіть відкушена приманка. Так, щука теж була. Дві вдалося припаркувати. Чесно кажучи, я про цей день думав весь тиждень, бачачи прогноз. Так він і тягнув мене. На те воно і чуйка. Але напевно, все ж таки, десь підсвідомо вже — розуміння процесів. Чудовий день!" — написав рибалка.

Рибалка спіймав щуку

Рибалка спіймав щуку

Розмір улову виглядає солідно

Чоловік спіймав великого клепця

Чоловік спіймав великого клепця

Рибалка спіймав великого клепця

Що відомо про щуку?

Середня вага щук, яких зазвичай вдається впіймати рибалкам, коливається в межах 1–3 кілограмів. Водночас за сприятливих умов і наявності достатньої кількості їжі ця риба здатна виростати до 8–12 кілограмів. Окремі особини сягають довжини тіла понад півтора метра та можуть важити 20–25 кілограмів.

Цікаво, що щука росте все життя, а самиці зазвичай значно більші за самців. Розмір риб залежить від віку та умов проживання. Наприклад у великих водосховищах та глибоких річках шанси зустріти щуку вагою понад 10 кілограмів вищі, ніж у невеликих озерах.

Щука. Фото: goldfishnet

Щука росте дуже швидко, адже здатна проковтнути здобич, що становить третину від її власної ваги. Тіло хижачки має характерну торпедоподібну форму, що дозволяє робити блискавичні кидки із засідки. Це робить щуку небезпечним мисливцем.

Що відомо про клепця?

Білоочка, синець-білоочка, або клепець (Ballerus sapa) — вид роду Синець з родини Ялецевих. Вважається нечисленним, хоча складає вагому частку уловів рибалок-спортсменів і аматорів в Дніпрі в межах Києва і нижче за течією. Тривалість життя до 15 років. Темп росту середній, в перші роки життя росте інтенсивніше. Типово річкова риба. Дорослі особини тримаються біля дна глибоких ділянок річки та течії, молодь деякий час тримається на неглибоких місцях. Живуть білоочки невеликими зграями.

Промислове значення невелике, внаслідок нечисельності виду. Становить деякий інтерес для рибалок-аматорів. М'ясо має загалом непогані смакові якості, але гірші, ніж м'ясо ляща, та швидко псується. Найчастіше білоочку споживають у в'яленому вигляді.

Клепець. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рибу категорично не можна забирати, навіть якщо дуже хочеться.