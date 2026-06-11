Не викидайте старі пульти від техніки: вони допоможуть вам зекономити і не тільки

Повторне використання компонентів ще й допомагає знизити негативний вплив на довкілля

У кожного в будинку є той самий "ящик з мотлохом", де роками припадають пилом старі пульти від вже викинутих телевізорів і приставок. На перший погляд, це просто непотрібний пластик, але насправді в них багато цінних деталей, які ще можуть зіслужити хорошу службу.

"Телеграф", посилаючись на сайт Los Andes, розповідає про те, як повторно використовувати непотрібні речі. Серед популярних варіантів можна виділити такі:

1. Практика в електроніці та економія

Багато любителів використовують старі пульти, щоб вивчати електронні схеми та компоненти. Деякі фахівці скуповують такі речі оптом, що дозволить заробити копійчину колишньому власнику. А якщо ви і є той самий фахівець, то колишній мотлох дозволить вам на цьому заощадити.

2. Деталі для проєктів

Кнопки, гвинти та корпуси можна використовувати повторно під час різних домашніх ремонтних робіт.

3. Тематичне оформлення

Деякі дизайнери перетворюють старі пульти на витвори мистецтва чи декоративні елементи у стилі ретро.

4. Матеріали для шкільних виробів

Деталі можна використовувати у моделях та освітніх проєктах.

5. Невеликі органайзери

Порожні корпуси можна використовувати для зберігання гвинтів, батарейок або інших дрібних предметів.

6. Пожертви на переробку електроніки

Коли вони більше не потрібні вдома, їх можна пожертвувати до спеціалізованих центрів, які займаються переробкою придатних для повторного використання матеріалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не варто викидати ручки без чорнила.