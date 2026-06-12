Тільки не надягайте чорне. Що категорично заборонено робити у свято 12 червня
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Цього дня віруючі дотримуються деяких заборон та спостерігають за погодою
У п’ятницю, 12 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Петра Афонського. За старим стилем сьогодні згадують преподобного Ісаакія-сповідника, ігумена обителі Далматської.
"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято, головні заборони та погодні прикмети на цей день.
Церковне свято 12 червня
У п’ятницю, 12 червня, за новим стилем (25 червня за старим) православна церква вшановує пам’ять преподобного Петра Афонського, який жив у VII–VIII століттях у Греції. До свого чернечого постригу він служив воєводою у константинопольському війську, але у 667 році, під час війни із сирійцями, потрапив у полон.
Перебуваючи у тривалому ув’язненні, Петро усвідомив, що це випробування надіслано йому за невиконане колись бажання піти до монастиря. Після старанних молитов Миколі Чудотворцю та суворого посту воєводі з’явилися святі, і одного ранку кайдани чудесним чином спали, що дозволило воїну здійснити втечу.
Опинившись на волі, Петро вирушив до Риму, де прийняв чернечий постриг, а потім оселився на святій горі Афон. У повній самоті і безперервній молитві святий провів там 53 роки, завершивши на Афоні свій земний шлях, після чого його мощі стали шануватися як святиня.
Що не можна робити сьогодні?
- Заборонено лаятись, пліткувати і зводити наклепи.
- Не можна виявляти жадібність та заздрість.
- Не варто впадати у відчай, сумувати і тужити.
- Не можна одягати одяг чорного кольору.
- Не рекомендується позичати сіль або давати щось із дому на чуже прохання.
Погодні прикмети на 12 червня
- Якщо на траві ввечері випала роса – все літо буде спекотним.
- Якщо вранці світанок ясний — до хорошої сіножаті.
- Якщо йде дощ — негода не дасть прибрати сіно.
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