Рус

Тільки не надягайте чорне. Що категорично заборонено робити у свято 12 червня

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У церковному календарі сьогодні вшановують пам’ять Петра Афонського
У церковному календарі сьогодні вшановують пам’ять Петра Афонського. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Цього дня віруючі дотримуються деяких заборон та спостерігають за погодою

У п’ятницю, 12 червня, православні та греко-католики вшановують пам’ять преподобного Петра Афонського. За старим стилем сьогодні згадують преподобного Ісаакія-сповідника, ігумена обителі Далматської.

"Телеграф" розповідає, що потрібно знати про свято, головні заборони та погодні прикмети на цей день.

Церковне свято 12 червня

У п’ятницю, 12 червня, за новим стилем (25 червня за старим) православна церква вшановує пам’ять преподобного Петра Афонського, який жив у VII–VIII століттях у Греції. До свого чернечого постригу він служив воєводою у константинопольському війську, але у 667 році, під час війни із сирійцями, потрапив у полон.

Перебуваючи у тривалому ув’язненні, Петро усвідомив, що це випробування надіслано йому за невиконане колись бажання піти до монастиря. Після старанних молитов Миколі Чудотворцю та суворого посту воєводі з’явилися святі, і одного ранку кайдани чудесним чином спали, що дозволило воїну здійснити втечу.

Опинившись на волі, Петро вирушив до Риму, де прийняв чернечий постриг, а потім оселився на святій горі Афон. У повній самоті і безперервній молитві святий провів там 53 роки, завершивши на Афоні свій земний шлях, після чого його мощі стали шануватися як святиня.

день пам’яті Петра Афонського
День пам’яті Петра Афонського Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Що не можна робити сьогодні?

  • Заборонено лаятись, пліткувати і зводити наклепи.
  • Не можна виявляти жадібність та заздрість.
  • Не варто впадати у відчай, сумувати і тужити.
  • Не можна одягати одяг чорного кольору.
  • Не рекомендується позичати сіль або давати щось із дому на чуже прохання.

Погодні прикмети на 12 червня

  • Якщо на траві ввечері випала роса – все літо буде спекотним.
  • Якщо вранці світанок ясний — до хорошої сіножаті.
  • Якщо йде дощ — негода не дасть прибрати сіно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у червні святкуємо не лише Різдво Іоанна Предтечі. Церковний календар для першого місяця літа 2026 року.

Теги:
#Прикмети #Заборони #Церковне свято #Церковний календар