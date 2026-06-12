Только не надевайте черное. Что категорически запрещено делать в праздник 12 июня

В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и наблюдают за погодой

В пятницу, 12 июня, православные и греко-католики почитают память преподобного Петра Афонского. По старому стилю сегодня вспоминают преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.

Церковный праздник 12 июня

В пятницу, 12 июня по новому стилю (25 июня по старому) православная церковь чтит память преподобного Петра Афонского, жившего в VII–VIII веках в Греции. До своего монашеского пострига он служил воеводой в константинопольском войске, но в 667 году, во время войны с сирийцами, попал в плен.

Находясь в длительном заточении, Петр осознал, что это испытание послано ему за неисполненное когда-то желание уйти в монастырь. После усердных молитв Николаю Чудотворцу и строгого поста воеводе явились святые, и в одно утро оковы чудесным образом спали, что позволило воину совершить побег.

Оказавшись на свободе, Петр направился в Рим, где принял монашеский постриг, а затем поселился на святой горе Афон. В полном уединении и непрестанной молитве святой провел там 53 года, завершив на Афоне свой земной путь, после чего его мощи стали почитаться как святыня.

День памяти Петра Афонского. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать сегодня?

Запрещено ругаться, сплетничать и клеветать.

Нельзя проявлять жадность и зависть.

Не стоит отчаиваться, грустить и унывать.

Нельзя надевать одежду черного цвета.

Не рекомендуется одалживать соль или давать что-либо из дома по чужой просьбе.

Погодные приметы на 12 июня

Если на траве вечером выпала роса — все лето будет жарким.

Если утром рассвет ясный — к хорошему сенокосу.

Если идет дождь — непогода не даст убрать сено.

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