"Живий Нострадамус" лякає точністю пророцтв: яку тривожну заяву він робив про війну в Україні

Пророцтва екстрасенсу збуваються, щоправда, не всі

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Бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого називають "Живим Нострадамусом", стверджує, що два з його пророцтв про 2026 рік справдилися, а третє передбачення розгортається у прямому етері й може мати катастрофічні глобальні наслідки.

Так званий "Живий Нострадамус", який стверджує, що передбачив пандемію COVID-19 та смерть королеви Єлизавети II, представив список із кількох передбачень на 2026 рік. Два з них уже справдилися, повідомляє Tyla.

За інформацією джерела, Саломе передбачав майбутнє у питанні війни США та Ізраїлю з Іраном. Саломе передбачив, що конфлікт може виникнути через збагачення урану в Ірані, і що це "викличе новий та глибокий період регіональної нестабільності, особливо у другому кварталі 2026 року".

Друге передбачення стосувалося переможця ЧС-2026 з футболу. Бразильський містик приписав собі заслугу у передбачанні перемоги Іспанії над Аргентиною з рахунком 1:0 у фіналі чемпіонату світу-2026, оскільки раніше він казав, що чемпіони виступатимуть у кольорах вогню. Однак під цей опис підходили й інші топзбірні: Португалія, Нідерланди, Франція, Марокко, Аргентина.

Наразі Атос прогнозує конфлікт між НАТО та Росією в Арктиці, де зіткнуться інтереси союзу та РФ.

Це підвищує ймовірність прямих зіткнень з НАТО під час танення льодів у 2026 році, коли нові судноплавні маршрути та запаси енергоносіїв можуть відіграти вирішальну роль. Атос Саломе

Крім того, він також попередив про потенційний конфлікт у Сахелі в Африці.

Зі зростанням екстремістських угруповань у північних регіонах Нігеру я вважаю, що цей регіон може стати ареною непрямого протистояння між країнами, які прагнуть зберегти свій вплив після відходу західних військ. Атос Саломе

Атос Саломе/Фото: instagram.com/athos_salome

Зазначимо, "Живий Нострадамус" у 2025 році робив прогноз і щодо війни України проти РФ. Екстрасенс заявляв про негласну угоду, додаючи, що війна в Україні завершиться у 2025 році без оголошення переможця. Кордони будуть "заморожені", а Україна перетвориться на "буферну державу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні існує чимало екстрасенсів, які щороку прогнозують закінчення війни з Росією, інколи і ядерні удари. Однак, попри те, що ці обіцянки так і не справджувалися, плату за свої послуги вони беруть чималу.