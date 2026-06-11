Традиційний цемент все? Знайдено екологічну альтернативу з морських глибин

Додавання такого матеріалу безпосередньо в цементні суміші дозволяє "закопати" вуглець усередині будівельних конструкцій

У світі з'явилася перспективна екологічна альтернатива традиційному бетону, яка назавжди може змінити будівельну індустрію. Дослідники з Університету Маямі знайшли спосіб перетворити масштабну проблему прибережних зон на потужний інструмент боротьби зі зміною клімату. Вони розробляють інноваційний будівельний матеріал, де частина традиційного, брудного для екології цементу замінюється біовугіллям (biochar), отриманим із морських водоростей.

Про це пише ecoticias. У виданні пишуть, що виробництво традиційного цементу — один із найскладніших секторів для декарбонізації. На нього припадає від 5% до 8% світових викидів вуглекислого газу (CO2​). Будівельна сфера загалом відповідає майже за третину глобальних викидів. Саме тому навіть незначні покращення у цій галузі здатні суттєво вплинути на екологію планети.

Подвійна користь порятунок узбережжя та зменшення викидів

Для Південної Флориди надмірне розростання морських водоростей є серйозною екологічною проблемою та головним болем для служб утилізації відходів. Науковці вирішили використати цю біомасу як сировину.

Цемент з водоростей

Водорості переробляють у біовугілля — пористий матеріал, багатий на вуглець, що утворюється шляхом термічного розкладання біомаси за умов низького вмісту кисню. Додавання такого матеріалу безпосередньо в цементні суміші дозволяє "закопати" вуглець усередині будівельних конструкцій.

Подолання головного виклику

Команда з Університету Маямі знайшла рішення: вони застосовують хімічну обробку поверхні біовугілля (так звану "функціоналізацію"), завдяки якій воно набагато краще зв'язується з цементною матрицею. Науковці планують збільшити частку заміщення цементу екологічним аналогом до 20–30% без втрати експлуатаційних характеристик.

Додатково вчені використовують технологію карбонізації (carbon curing). На етапі затвердіння свіжий бетон змушують активно поглинати та зв'язувати вуглекислий газ, перетворюючи його на стабільну мінеральну форму (карбонат кальцію), замість того, щоб матеріал повільно вбирав CO2​ з атмосфери десятиліттями.

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