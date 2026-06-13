Сделайте это со своей гостиной и вы удивитесь, как много там места: вот что нужно для большего пространства

Дизайнеры советуют экспериментировать с материалами

Обустройство зоны входа в квартиру часто становится настоящей головной болью, особенно если это пространство критически мало. Но даже самую тесную прихожую можно превратить в стильный уголок, который будет выглядеть как из обложки журнала. Есть один простой и эффективный прием – отказ от массивных напольных элементов в пользу "парящей" (подвесной) мебели.

Об этом пишет okdiario. Вместо традиционных громоздких консолей и массивных торшеров, занимающих драгоценную площадь пола, эксперты советуют поднимать все в воздух. Предлагаем ключевые правила и секреты дизайнеров для создания идеальной микроприхожей:

Мебель без ножек

Главный трюк заключается в использовании подвесных поверхностей и полок прямолинейной формы. Зрительно чистый пол создает иллюзию большего пространства, облегчает уборку и делает интерьер легким и современным.

Мебель без ножек. Как это видит Искусственный интеллект

Правильное настенное освещение

Забудьте о торшерах, мешающих проходу. Вместо этого используйте изящные настенные бра или подвесные потолочные светильники. Дизайнеры рекомендуют выбирать лампы с теплым светом, ведь он мгновенно придает уют с первых секунд пребывания в доме.

Свет для комфорта. Фото — Искусственный интеллект

Игра светлых тонов

Для стен маленькой прихожей категорически не подходят темные цвета. Выбирайте светлые, нейтральные или пастельные оттенки (например, теплый белый, кремовый, светло-серый). Они отлично отражают свет и зрительно раздвигают стенки.

Зеркала и вертикальные линии

Большое зеркало – обязательный атрибут тесной зоны входа. Оно удваивает количество света и создает чувство глубины. Чтобы сохранить порядок без ущерба для пространства, добавьте минималистичные настенные вешалки вместо громоздких шкафов.

Сочетание текстур

Чтобы светлый интерьер не смотрелся скучно, дизайнеры советуют экспериментировать с материалами. Например, комбинация светлого дерева и тонких металлических элементов придаст простору одновременно и теплу, и современности. Дополнить картину можно легким небольшим ковриком или плетеной корзинкой из лозы для мелочей, которые добавят текстуры, но не обременят комнату.

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