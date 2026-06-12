"Зовсім подуріли". Українка здивувала ціною на окрошку в Одесі (відео)
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Страва відрізняється від класичного варіанта
В Одесі в одному з популярних закладів продають окрошку за майже 2000 грн за порцію. Замість ковбаси чи курятини у страву кладуть делікатес.
Про це розповіла українка у відео. За її словами, порція окрошки з м'ясом краба коштує 1950 грн.
Такі ціни має заклад IKEDA Aqua Kitchen Studio. У меню вказано, що страва готується на кефірі з королівським крабом. Також в неї входить свіжий огірок, редис, куряче яйце, гірчиця, білий хрін, перепелине яйце, мінеральна вода, зелена цибуля та кріп. Страву подають окремо з заливкою, яку треба додати перед вживання.
Цікаво, що звичайна окрошка, а саме з індичкою коштує — 290 грн за порцію. Тобто майже у 7 разів дешевше.
За словами авторки відео, окрошка має насичений та досить дивний смак. Адже м'ясо краба не схоже на звичні інгредієнти для цієї страви.
У коментарях під відео користувачі були здивовані ціною страви. Чимало людей писало, що дешевше приготувати вдома або обрати класичний варіант. Люди писали:
- Йдіть в "Пузату хату". Там по 50.
- Серйозно, 1900 за окрошку? Це холодний суп, а не делікатес. Одеса зовсім з глузду з'їхала на цінах.
- За 1900 можна три відра окрошки наготувати з усім домашнім і на яловичині.
- Це окрошка з королівським крабом 1950 грн, звичайна окрошка в цьому ж закладі 290 грн.
Нагадаємо, що під час відправки товару чи посилок поштою важливо вказувати правильну оціночку вартість. Адже саме за нею будуть відшкодовувати гроші клієнтам, якщо з посилкою щось трапиться.
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