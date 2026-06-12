"Зовсім подуріли". Українка здивувала ціною на окрошку в Одесі (відео)

Страва відрізняється від класичного варіанта

В Одесі в одному з популярних закладів продають окрошку за майже 2000 грн за порцію. Замість ковбаси чи курятини у страву кладуть делікатес.

Про це розповіла українка у відео. За її словами, порція окрошки з м'ясом краба коштує 1950 грн.

Такі ціни має заклад IKEDA Aqua Kitchen Studio. У меню вказано, що страва готується на кефірі з королівським крабом. Також в неї входить свіжий огірок, редис, куряче яйце, гірчиця, білий хрін, перепелине яйце, мінеральна вода, зелена цибуля та кріп. Страву подають окремо з заливкою, яку треба додати перед вживання.

Цікаво, що звичайна окрошка, а саме з індичкою коштує — 290 грн за порцію. Тобто майже у 7 разів дешевше.

Окрошка за 1950 грн

Які ціни на звичайну окрошку

За словами авторки відео, окрошка має насичений та досить дивний смак. Адже м'ясо краба не схоже на звичні інгредієнти для цієї страви.

У коментарях під відео користувачі були здивовані ціною страви. Чимало людей писало, що дешевше приготувати вдома або обрати класичний варіант. Люди писали:

Йдіть в "Пузату хату". Там по 50.

Серйозно, 1900 за окрошку? Це холодний суп, а не делікатес. Одеса зовсім з глузду з'їхала на цінах.

За 1900 можна три відра окрошки наготувати з усім домашнім і на яловичині.

Це окрошка з королівським крабом 1950 грн, звичайна окрошка в цьому ж закладі 290 грн.

Нагадаємо, що під час відправки товару чи посилок поштою важливо вказувати правильну оціночку вартість. Адже саме за нею будуть відшкодовувати гроші клієнтам, якщо з посилкою щось трапиться.

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