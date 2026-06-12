Гриб більший за дитину. Українка здивувала мережу цікавою знахідкою (фото)

Такі види в Україні зустрічаються не часто

Українка здивувала мережу розмірами гриба, який знайшла після дощу. Його ледь втримала маленька дитина.

Про це жінка розповіла у Threads. За її словами, гриб знайшли не в лісі, а буквально на присадибній ділянці біля городу.

"Це не ШІ, це справжній гриб, який ми знайшли після дощів. У нас його називають дощовиком. Виріс такий велетень, що ледве вмістився в дитячих ручках!" — йдеться у повідомленні.

Українка знайшла величезний гриб

Як видно на фото, гриб має дійсно вражаючі розміри та вагу. Ймовірніше цей гриб — це головач гігантський або порхавка гігантська. У коментарях користувачі були здивовані розмірами знахідки та ділились фото своїх грибів після дощу. Чимало людей розповідало, як їм вдавалось побачити величезний "дощовик".

Українка знайшла величезний гриб

Люди писали:

Тогорічні.

Круто. У нас такі маленькі після дощу. Ну і на деревах звісно (і маленькі, і великі).

Ого, такий здоровий ніколи не знаходила, напевно в лісі ефектно виглядає.

Я находила такий. Мені було 16, я на ньому стояла і він навіть не зламався.

В дитинстві велетенські в полі бачила, а минулому року виріс на городі в нас, посмажила 2 шматки.

Виглядає ніби гриб знайшов дитину.

Головач гігантський. Батьки знаходили менший, але вже був перестиглий.

Для довідки

Гриб головач — це рід великих їстівних грибів з родини печерицевих. В народі їх часто називають "порхавками" або "дощовиками". Вони мають кулясту або яйцеподібну форму без чітко вираженої ніжки. Деякі види, наприклад, головач гігантський, можуть виростати до гігантських розмірів (діаметром до 50 см і більше) та важити від 1 до 25 кг.

Гриб головач

В Україні є:

головач гігантський (порхавка гігантська) — зустрічається нечасто, переважно на лісових галявинах, луках та в садах.

головач мішковидний та головач довгастий — менші за розміром гриби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець похвастався величезним уловом. Один з коропів затягнув майже на 20 кг.