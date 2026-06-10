Забудьте про кондиціонер: як італійці охолоджують оселю у 35-градусну спеку простим способом

Один простий прийом допомагає значно знизити температуру в приміщенні влітку.

Поки деякі українці вмикають кондиціонер за першої ж хвилі спеки, жителі Італії часто обходяться без нього навіть тоді, коли температура повітря перевищує +35 градусів. Секрет полягає не в їхній особливій витривалості, а в простих побутових звичках, які допомагають зберігати прохолоду в будинку, пише видання Dnevno.hr.

Головний лайфхак для комфортної температури в помешканні — не впускати гаряче повітря. Для цього відчиніть вікна на ніч і закрийте рано-вранці, коли сонце ще не піднялося високо. Протягом всього дня тримайте вікна зачиненими, а в ідеалі — ще й заштореними. Таким чином ви створите ефект термосу в квартирі — прохолодне повітря не виходитиме назовні, а спека не потрапить всередину.

Експерти наголошують, що правильне затінення приміщення може бути не менш важливим, ніж кондиціонер. Щільні штори, жалюзі або зовнішні ролети допомагають блокувати сонячне тепло та підтримувати комфортну температуру всередині будинку. За рекомендаціями фахівців, у денний час бажано утримувати температуру в оселі нижче 32 градусів, а вночі — нижче 24 градусів.

Також є сенс мінімізувати використання побутових приладів, які виділяють тепло. Насамперед це духовки, праски, фени та сушарки для одягу. Якщо є можливість, готувати їжу краще вранці або ввечері, коли температура нижча.

Ще один популярний спосіб — створення природної циркуляції повітря. Для цього потрібно відкрити вікна з різних боків будинку чи квартири, щоб утворився протяг. Такий метод особливо ефективний у нічний час.

Також варто пам'ятати про вентилятори. Втім, хоча вони й створюють відчуття прохолоди, під час екстремальної спеки їхня ефективність обмежена. За температури вище 35 градусів вентилятор уже не здатний повноцінно захистити організм від перегріву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зменшити витрати на кондиціонер без втрати комфорту.