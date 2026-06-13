Зробіть це під час варіння яєць, і шкаралупа відлетить сама. Лайфхак британських кухарів

Цей кулінарний трюк врятує ваші страви

Здавалося б, зварити яйця — одна з найпростіших кухонних справ. Але знайома багатьом проблема, коли шкаралупа відділяється разом із білком, здатна зіпсувати страву. Виявляється, професійні кухарі давно користуються одним простим прийомом, який допомагає цього уникнути.

Для легкого очищення не варто класти яйця у холодну воду і лише потім доводити її до кипіння. Про це пише Bon Appétit, а також зазначають британські кулінарні експерти.

Натомість вони рекомендують спочатку закип'ятити воду, а вже потім обережно опустити в неї яйця. Такий спосіб допомагає білку швидше схопитися і не прилипати до внутрішньої оболонки шкаралупи.

Після варіння яйця радять одразу перекласти у холодну воду або крижану ванну на кілька хвилин. Різкий перепад температур не лише зупиняє процес приготування, а й полегшує очищення.

Експерти пояснюють, що при повільному нагріванні білок поступово з'єднується з мембраною під шкаралупою, через що під час очищення відриваються цілі шматки яйця. Якщо ж яйця потрапляють у вже гарячу воду, цей ефект майже не виникає.

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