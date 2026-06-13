Сделайте это во время варки яиц, и скорлупа отлетит сама. Лайфхак британских поваров

Этот кулинарный трюк спасет ваши блюда

Казалось бы, сварить яйца – одно из самых простых кухонных дел. Но знакомая многим проблема, когда скорлупа отделяется вместе с белком, может испортить блюдо. Оказывается, профессиональные повара давно пользуются одним простым приёмом, который помогает этого избежать.

Для легкой очистки не следует класть яйца в холодную воду и только потом доводить ее до кипения. Об этом пишет Bon Appétit, а также отмечают британские кулинарные эксперты.

Вместо этого они рекомендуют сначала вскипятить воду, а потом осторожно опустить в нее яйца. Такой способ помогает белку быстрее схватиться и не прилипать к внутренней оболочке скорлупы.

После варки яйца советуют сразу переложить в холодную воду или ледяную ванну на несколько минут. Резкий перепад температур не только останавливает процесс приготовления, но и облегчает очистку.

Эксперты объясняют, что при медленном нагреве белок постепенно соединяется с мембраной под скорлупой, из-за чего во время очищения отрываются целые куски яйца. Если же яйца попадают в горячую воду, этот эффект почти не возникает.

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