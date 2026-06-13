Гороскоп на 14 червня за картами Таро: Овнам несподівані зміни, а Рибам позитивні емоції

Головне в цей день — не поспішати та прислухатися до того, що підказує інтуїція

Карти Таро на 12 червня радять не ігнорувати дрібниці та уважніше ставитися до власних рішень. Для когось цей день стане часом нових можливостей, а комусь знадобиться більше терпіння та стриманості, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Для Овнів день може принести несподівані зміни, які спочатку здадуться незручними. Багато подій складатимуться не зовсім за вашим планом. Водночас випадкові збіги можуть відкрити перед вами цікаві перспективи. Не відмовляйтеся від нових пропозицій лише через страх невідомого.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Четвірка Пентаклів

12 червня вам захочеться тримати все під контролем. Надмірна обережність може завадити скористатися вигідною можливістю. Також варто уважніше поставитися до витрат і не робити імпульсивних покупок.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

На вас чекає день, коли багато залежатиме від вашої ініціативи. Ваші слова матимуть особливу силу, тому використовуйте їх розумно. Не відкладайте справи, які давно потребують уваги. У вас буде достатньо ресурсів, щоб досягти бажаного.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Верховна Жриця

Цього дня не всі відповіді лежатимуть на поверхні. Можлива поява інформації, яку раніше від вас приховували. Не варто ділитися своїми планами з усіма поспіль. Довіряйте власним відчуттям — вони не підведуть.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Шістка Жезлів

Для вас 12 червня може стати днем маленьких перемог. Є шанс отримати підтримку від людей, на яких ви не надто розраховували. Водночас не варто ставитися зверхньо до оточення. Успіх буде, якщо ви збережете здоровий баланс.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вісімка Пентаклів

Вам доведеться зосередитися на справах, які вимагають уважності та терпіння. Натомість наполегливість допоможе закласти основу для майбутніх успіхів. Не ігноруйте поради людей, які мають більше досвіду. Навіть невеликий прогрес цього дня матиме значення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Справедливість

Ця неділя стане днем чесних рішень і важливих висновків. Вам варто уважніше ставитися до документів, домовленостей та обіцянок. Не намагайтеся догодити всім одночасно. Ваша принциповість допоможе уникнути неприємностей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Лицар Кубків

День може принести несподівану розмову або цікаву пропозицію. Не варто ідеалізувати людей чи ситуації. Намагайтеся оцінювати події не лише серцем, а й здоровим глуздом. Це допоможе уникнути розчарувань.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Двійка Жезлів

Перед вами може постати вибір, який вплине на найближче майбутнє. Ви матимете шанс розширити свої можливості або розпочати щось нове. Не бійтеся виходити за межі комфорту. Іноді саме рішучість стає ключем до змін.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Відлюдник

Для вас цей день може пройти спокійніше, ніж зазвичай. Корисно буде завершити старі справи або переосмислити свої пріоритети. Не варто поспішати з важливими рішеннями. Відповіді прийдуть тоді, коли ви перестанете їх форсувати.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Зірка

На вас чекає день, який подарує більше оптимізму та віри у власні сили. Навіть якщо останнім часом щось не складалося, ситуація почне змінюватися на краще. Не відмовляйтеся від мрій через тимчасові труднощі. Ваше терпіння може принести хороші результати.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Трійка Кубків

12 червня принесе більше позитивних емоцій та приємного спілкування. Це вдалий день для сімейних справ, дружніх розмов та невеликих святкувань. Не варто занурюватися лише в робочі питання. Іноді відпочинок і щирі емоції приносять не меншу користь, ніж напружена праця.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.