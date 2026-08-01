Росіяни цинічно виправдали обстріл Києва: що вигадали цього разу

Фантазії для обґрунтування своїх злочинних дій росіянам явно не вистачає

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В Міністерстві оборони Росії прокоментували варварську атаку балістичними ракетами по Києву в ніч на 1 серпня. Там цинічно заявили, що в українській столиці та області були уражені "підприємства військово-промислового комплексу та логістичні центри".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАРС. Варто зазначити, що таке пояснення нічних терористичних ударів по будинках українців в РФ використовують постійно.

Пропагандисти оприлюднили нібито заяву МО РФ про цілі ударів на території України. Там вказали, що цілями були логістичні центри та об'єкти ВПК.

"ЗС РФ внаслідок масованого удару уразили підприємства ВПК та логістичні центри у Києві та Київській області, повідомили у МО РФ", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про наслідки російської атаки?

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок чергової атаки на Київ загинули дев’ятеро людей, ще 27 постраждали, серед них четверо дітей.

Медики допомагають постраждалим від російського удару. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Пожежі та руйнування зафіксували у п’яти районах столиці. Найбільше жертв у Дарницькому районі — там загинули семеро людей, ще 14 постраждали, зокрема двоє дітей. Кілька людей загинули прямо на вулиці, коли прямували до укриття.

"Швидкі" госпіталізують постраждалих від російського удару. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В одному з районів частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, там виникла пожежа. На автостоянці поблизу згоріло кілька автомобілів.

Зруйнований російською ракетою будинок. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Рятувальники ліквідують пожежу на автостоянці. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Київ. Ворог цинічно вбиває цивільних. Деякі мешканці Києва не встигли навіть дійти до укриття", — написав в соцмережі кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Київ після минулої масованої ракетної атаки росіян.