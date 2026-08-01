"Я вірний йому": киянин після обстрілу вчинив щемливий вчинок (відео)

Такі вчинки допомагають справитись з важкими ситуаціями

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В ніч на 1 серпня росіяни вчергове обстріляли Київ балістичними ракетами. Вже зранку один з киян вирішив придбати великий букет троянд, щоб підтримати власницю крамниці, яка зазнала руйнувань внаслідок удару в одному з районів міста.

Про це пишуть в одній із соціальних мереж. Варто зауважити, що російські ракети спровокували пошкодження будівель та пожежі виникли в п'яти районах столиці.

Житель столиці Едуард Сергійович розповів, що прокинувся від вибухів вночі. А вже зранку він вирішив прийти й підтримати крамницю, де він часто купляв квіти.

Власниця бізнесу Тетяна розповіла, що квіткарня зазнала значних руйнувань. Жінка додала, що відновлювати її вона не буде.

Що відомо про наслідки російської атаки?

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок чергової атаки на Київ загинули дев’ятеро людей, ще 27 постраждали, серед них четверо дітей.

Пожежі та руйнування зафіксували у п’яти районах столиці. Кілька людей загинули прямо на вулиці, коли прямували до укриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російську ракету "Бандероль" та скільки в ній іноземних компонентів.