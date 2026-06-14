Покладіть це в горщик з орхідеєю — і вона знову зацвіте
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Орхидеям важливий правильний догляд
Орхідеї — одні з найпопулярніших кімнатних рослин, і багато господарів із настанням тепла починають поливати їх активніше. Але надлишок води може призвести до гниття коренів, появи цвілі та повного припинення цвітіння. Запобігти проблемі можна дуже просто.
У догляді за орхідеєю допоможуть соснові шишки, пишуть експерти на польському порталі Super Express.
Чому орхідея не любить багато води
На відміну від більшості кімнатних рослин, орхідеї в природі ростуть як епіфіти — тобто не в землі, а на деревах. Їхні корені покриті особливою губчастою тканиною, яка миттєво вбирає вологу з дощу або туману, а потім повільно віддає її внутрішнім тканинам. Орхідеям важливий хороший дренаж: корені повинні дихати, а не перебувати у постійно вологому середовищі.
Якщо води занадто багато, навіть найкращий дренаж не рятує. Вода застоюється в горщику, створює ідеальні умови для цвілі та грибків, внаслідок чого рослина повільно гине.
Що покласти в горщик з орхідеєю
Садівники радять помістити в горщик з орхідеєю звичайну соснову шишку — верхівкою вгору.
Перш за все, шишка виконуватиме роль дренажу і даватиме кореням "дихати". По-друге, шишка стане природним індикатором вологості: шишки закриваються за високої вологості й розкриваються, коли ґрунт починає підсихати.
- Шишка закрита – рослині достатньо води, поливати не потрібно.
- На шишці накопичується вода — орхідея перезволожена, полив потрібно скоротити.
- Шишка починає розкриватися — настав час поливати.
Як врятувати орхідею, якщо її перелили
Якщо рослина вже почала в’янути, діяти потрібно швидко.
- Акуратно дістаньте орхідею з горщика і повністю приберіть старий субстрат. Неприємний запах і дуже вологий субстрат — ознака того, що гниття вже почалося.
- Огляньте корені. Здорові корені щільні, тверді, сріблясто-зеленого кольору. Коричневі та м'які — гнилі. Усі пошкоджені корені потрібно обрізати стерильним інструментом.
- Зрізи присипте корицею або порошком активованого вугілля — це природні антисептики, які допоможуть запобігти поширенню грибка.
- Пересадіть рослину в свіжий субстрат — суміш соснової кори, кокосової тріски, сфагнового моху та перліту. Такий ґрунт забезпечує чудову циркуляцію повітря і не дає воді застоюватися.
Не використовуйте старий ґрунт повторно, оскільки в ньому можуть залишитися бактерії та спори грибків, які заразять рослину знову.