Покладіть це в горщик з орхідеєю — і вона знову зацвіте

Орхидеям важливий правильний догляд

Орхідеї — одні з найпопулярніших кімнатних рослин, і багато господарів із настанням тепла починають поливати їх активніше. Але надлишок води може призвести до гниття коренів, появи цвілі та повного припинення цвітіння. Запобігти проблемі можна дуже просто.

У догляді за орхідеєю допоможуть соснові шишки, пишуть експерти на польському порталі Super Express.

Чому орхідея не любить багато води

На відміну від більшості кімнатних рослин, орхідеї в природі ростуть як епіфіти — тобто не в землі, а на деревах. Їхні корені покриті особливою губчастою тканиною, яка миттєво вбирає вологу з дощу або туману, а потім повільно віддає її внутрішнім тканинам. Орхідеям важливий хороший дренаж: корені повинні дихати, а не перебувати у постійно вологому середовищі.

Якщо води занадто багато, навіть найкращий дренаж не рятує. Вода застоюється в горщику, створює ідеальні умови для цвілі та грибків, внаслідок чого рослина повільно гине.

Що покласти в горщик з орхідеєю

Садівники радять помістити в горщик з орхідеєю звичайну соснову шишку — верхівкою вгору.

Перш за все, шишка виконуватиме роль дренажу і даватиме кореням "дихати". По-друге, шишка стане природним індикатором вологості: шишки закриваються за високої вологості й розкриваються, коли ґрунт починає підсихати.

Шишка закрита – рослині достатньо води, поливати не потрібно.

– рослині достатньо води, поливати не потрібно. На шишці накопичується вода — орхідея перезволожена, полив потрібно скоротити.

— орхідея перезволожена, полив потрібно скоротити. Шишка починає розкриватися — настав час поливати.

Орхідея. Фото: Freepik

Як врятувати орхідею, якщо її перелили

Якщо рослина вже почала в’янути, діяти потрібно швидко.

Акуратно дістаньте орхідею з горщика і повністю приберіть старий субстрат. Неприємний запах і дуже вологий субстрат — ознака того, що гниття вже почалося. Огляньте корені. Здорові корені щільні, тверді, сріблясто-зеленого кольору. Коричневі та м'які — гнилі. Усі пошкоджені корені потрібно обрізати стерильним інструментом. Зрізи присипте корицею або порошком активованого вугілля — це природні антисептики, які допоможуть запобігти поширенню грибка. Пересадіть рослину в свіжий субстрат — суміш соснової кори, кокосової тріски, сфагнового моху та перліту. Такий ґрунт забезпечує чудову циркуляцію повітря і не дає воді застоюватися.

Не використовуйте старий ґрунт повторно, оскільки в ньому можуть залишитися бактерії та спори грибків, які заразять рослину знову.