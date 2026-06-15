Гороскоп на 16 червня за картами Таро: Левам – приємна подія, Тельцям – впевненість у своїх силах

Дізнайтеся, що цього дня чекає саме на вас

Завтрашній день пройде під впливом енергій змін та важливих внутрішніх відкриттів, повідомляє "Телеграф". Важливо довіряти своїй інтуїції, не боятися нових можливостей та зберігати спокій навіть у нестандартних ситуаціях.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Сила

Завтра вам доведеться продемонструвати витримку та самовладання. Не намагайтеся вирішувати питання за допомогою тиску — м’якість і впевненість дадуть набагато кращий результат. Увечері можливі гарні новини.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Дев’ятка Пентаклей

Карта обіцяє стабільність та приємні результати ваших минулих зусиль. Завтра ви зможете відчути впевненість у своїх силах та насолодитися плодами виконаної роботи. Гарний день для покупок та відпочинку.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Маг

Перед вами відкриваються нові можливості. Використовуйте свої знання, досвід та харизму для досягнення поставленої мети. Завтра багато залежатиме саме від вашої ініціативи.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Верховна Жриця

Не всі відповіді лежатимуть на поверхні. Довіряйте інтуїції та не поспішайте розкривати свої плани оточуючим. День підходить для спостережень, аналізу та спокійних роздумів.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Сонце

Один із найщасливіших арканів обіцяє радість, визнання та успіх. Завтра на вас можуть чекати приємні події, хороші новини чи заслужена похвала. Не бійтеся бути у центрі уваги.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вісімка Пентаклей

День вимагатиме зосередженості та уваги до деталей. Ваша працьовитість допоможе досягти помітного прогресу. Навіть невеликі зусилля дадуть відчутний результат.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Закохані

Завтра перед вами може стати важливий вибір. Карта радить прислухатися не лише до розуму, а й до почуттів. Сприятливий день для романтики та зміцнення стосунків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Вежа

Деякі плани можуть несподівано змінитись. Не сприймайте це як поразку — зміни відкриють шлях до чогось важливішого та перспективнішого. Будьте готові до поновлення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Колесо Фортуни

Успіх опиниться на вашому боці. Можливі несподівані збіги, щасливі зустрічі та пропозиції, які здатні змінити ситуацію на краще. Головне — не прогаяти свій шанс.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

Завтра вам знадобляться організованість та дисципліна. Ваш авторитет може помітно зміцнитись, якщо ви візьмете ініціативу до своїх рук. День сприятливий для ділових питань.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Блазень

На вас чекають нові враження та несподівані можливості. Не бійтеся виходити за межі звичного і пробувати щось нове. Доля може зробити приємний сюрприз.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Зірка

Дуже позитивний аркан обіцяє надію, натхнення та виконання бажань. Завтра ви відчуєте приплив енергії та віри у власні сили. Сміливо будуйте плани на майбутнє.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакционної політики.