Рестораторка заінтригувала зізнаннями про бордель олігарха: про кого може йти мова

Дружина живе окремо від цього олігарха

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Один з українських олігархів має свій власний ексорт-сервіс, дівчат до якого він підбирає сам. На території його маєтку в дівчат є окремий будинок, салон краси, тренажерний зал тощо.

Про це українська рестораторка Маргарита Січкар розповіла в інтерв’ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман. Водночас вона не розкрила імені цього олігарха.

Січкар зазначила, що життя олігархів може бути доволі цікавим. Зокрема, за її словами, вона здивувалась, коли дізналась про цю історію.

"У нас взагалі деякі олігархи там, ну, з розуму сходять по-своєму. У них на території може бути власний бордель, наприклад – велика територія, на якій розташований будинок. У будинку – красиві дівчата, елітні. Ескорт – так назвемо, не будемо називати повіями, бо вони отримують зарплату. У них така робота: супроводжувати цього олігарха в літаках, вертольотах, на яхтах. Бо до нього приїжджають усілякі почесні, важливі гості. І дівчата – у нього своя команда, він сам їх відбирає. У нього людина, яка підбирає цих дівчат. У них там є свій салон краси, тренажерний зал", – розповіла Січкар.

Маргарита Січкар

Вона не стала називати ім’я та прізвище цього бізнесмена, додавши, що він одружений, але дружина живе окремо. Також, рестораторка уточнила, що дівчата, які там працюють, регулярно проходять медичні огляди.

"Коли я дізналася про цю історію, а я знаю цю людину – класний персонаж, про це можна знімати кіно. Мені він завжди подобався. Він дуже крутий бізнесмен. Це правда. Він, до речі, непотоплюваний. Я можу сказати про нього безліч хороших позитивних якостей. Ескорт – це єдиний демон, який він втілив у життя. Таку демонічну сторону питання. А так загалом чудова людина. Навіть ніколи про таке не подумаєш", – зазначила Січкар.

Ким може бути цей олігарх на думку ШІ?

Штучний інтелект зазначив, що неможливо точно сказати, хто може бути цим "непотоплюваним" одруженим олігархом. Проте вказав на трьох найвідоміших, хто підходить під цей опис:

Рінат Ахметов

Рінат Ахметов зазнав колосальних матеріальних втрат через руйнування та окупацію промислових гігантів (зокрема "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча), проте залишається найбагатшою людиною країни, утримує енергетичний та металургійний бізнес і зберіг значний ресурсний запас.

Рінат Ахметов

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук виявився найбільш адаптивним. Перевівши фокус на міжнародні дипломатичні та філантропічні майданчики (Yalta European Strategy, форум у Давосі), він зберіг ключові промислові активи та медіахолдинг без відкритих конфліктів із державою.

Віктор Пінчук. Фото УНІАН

Олександр та Галина Гереги

Якщо говорити про одружену пару, чий бізнес продемонстрував стійкість під час усіх системних криз, то саме вони зберегли та навіть розширили ритейл-імперію ("Епіцентр"), залишаючись серед найвпливовіших бізнесменів.

Олександр та Галина Гереги

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають жінки Ріната Ахметова і скільки у нього спадкоємців.