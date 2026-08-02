Матіас замість червоної риби: як приготувати з нього ніжний тартар

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Ціни на червону рибу зростають швидше, ніж хочеться. Тому все більше людей шукають їй заміну, яка не вдарить по бюджету, але при цьому не розчарує своїм смаком. Такою альтернативою може стати матіас.

Матіас — це не окремий вид риби, а особливий спосіб обробки молодого оселедця. Саме ніжна текстура філе та делікатний, ненав'язливий смак роблять цю рибу схожою за відчуттями на дорогі сорти риби, хоча за ціною вона в рази дешевша.

На кулінарному порталі Edesia`s Compendium поділилися рецептом тартару з матіаса. Цю закуску можна готувати як у будні, так і на святковий стіл.

Як приготувати тартар з матіаса

Інгредієнти:

3 пера зеленої цибулі

3 (близько 200 г) філе оселедця матіас

60 г (приблизно 1 або 2 в залежності від розміру) маринованих огірків

1 яблуко

1 столова ложка лимонного соку

1,5 столової ложки майонезу

сіль та перець за смаком

чорний хліб

Тартар з матіаса. Фото згенероване ШІ

Етапи приготування

Дрібно наріжте матіас, мариновані огірки та зелену цибулю. Очистьте яблуко від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть серединку та дрібно наріжте. Додайте лимонний сік і майонез. Приправте сіллю та перцем і ретельно перемішайте. За допомогою кільцевої форми виріжте з чорного хліба кружечки, викладіть на них тартар і подайте страву зі свіжою зеленню.

Якщо у вас немає спеціальних кулінарних кілець, їх легко замінити бляшанкою з вирізаним дном.

Раніше "Телеграф" розповідав, як насправді виглядає мінтай, який багато хто бачив лише у вигляді філе.