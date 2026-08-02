Дочка та зять генерала: з'ясувалося, хто міг бути жертвами вибуху в центрі Москви

Наразі відомо про 5 жертв та десятки поранених

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Внаслідок вибуху в московському ресторані Balzi Rossi важкі поранення могла отримати дочка командувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка — Марія. Також ймовірною жертвою міг стати її чоловік Даніїл Передрій.

Про це пише видання "Верстка". Журналісти намагались зв'язатись з Марією Чайко, але вона не виходить на зв'язок.

За інформацією видання, серед постраждалих у ресторані може бути донька командувача повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка – 25-річна Марія Чайко. А також його зять Даніїл Передрій.

У списках постраждалих, які опублікували пов'язані з російськими силовиками телеграм-канали, фігурує 25-річна Марія П. Зазначається, що вона отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Журналісти стверджують, що Марія Чайко також згадується у витоках баз даних під прізвищем Передрій. За їхніми даними, збігаються дата народження та адреса проживання, а в телефонних книгах вона записана як "Чайко Марія" та "наречена".

Марія Чайко. Фото Верстка

Ймовірно, Передрій це прізвище чоловіка дочки генерала. У списку постраждалих є також 27-річний Даніїл П. Це може бути Даніїл Передрій, якому також 27 років. У його друзях у VK є один з акаунтів Марії Чайко. За інформацією пропагандиста Анатолія Шарія, чоловік міг загинути, однак він зазначив, що "нічого не стверджує".

Марія Чайко та Даніїл Передрій. Фото Верстка

Водночас офіційного підтвердження особи постраждалих або їхнього зв'язку з родиною російського генерала наразі немає, оскільки Марія Чайко не відповіла на дзвінки та повідомлення журналістів видання.

Хто такий Олександр Чайко?

Головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко народився 27 липня 1971 року в Голіциному, Московська область, Росія. Він сумновідомий тим, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну навесні-влітку 2022 року командував угрупуванням військ, причетним до масових вбивств у Бучі Київської області. Крім того, саме Чайко віддавав накази щодо застосування бойової авіації для ударів по житлових будинках у Бородянці.

Олександр Чайко

Зазначимо, у мережі з’явилася версія про те, що вибух на дні народження російського генерала може бути "відповіддю" українських спецслужб за замах на Ігоря Оболєнського, командира 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія".

Що відомо про вибух?

Вибух у ресторані Balzi Rossi стався увечері 1 серпня. Його причиною стало спрацювання саморобного вибухового пристрою (СВП). СВП намагалася пронести під виглядом подарунка невідома жінка, але її зупинили на вході. За останніми даними, внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 21 отримав поранення. Ймовірною ціллю атаки міг бути головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії Олександр Чайко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 2 серпня російські війська атакували цивільну логістичну інфраструктуру України ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинилися склад інтернет-магазину Rozetka та, за попередніми даними, термінал "Нової пошти".