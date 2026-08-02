"Наша нова реальність": кандидат наук зробив сумний прогноз щодо спеки в Україні

На погоду прямо впливає зміна клімату на планеті

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Найближчими днями Україну накриє "африканська" спека. Температурні показники сягатимуть понад + 39 градусів, але найгірше те, що вже скоро це може стати нормою.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу погоди Ventusky. Також у найближчий тиждень опадів не передбачається по всій території країни.

Згідно з інформацією сервісу, хвиля гарячого повітря буде надходити із західного напрямку. Вже 5 серпня у західних областях України стовпчики термометрів сягнуть + 39 градусів. Після цього спека розповсюдиться на всю територію країни.

Температура в Україні буде вищою за норму

Як розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, перші десять днів серпня стануть найспекотнішим періодом цього літа для більшої частини України. За його словами, зниження температури та опадів слід очікувати після 8 серпня.

Карта температурних аномалій над Європою

Така спека це вже норма?

Метеоролог, кандидат географічних наук, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віталій Шпиг в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що подібна спека вже не буде для України аномалією. Він зазначив, що в майбутньому такі періоди стануть частішими та можуть мати сильніші прояви.

"На жаль, це наша нова реальність у найближче десятиліття. Вона пов'язана з глобальним потеплінням та викликаною ним зміною клімату. Якщо ситуація залишиться незмінною — те, що ми спостерігаємо з 2010 року, повторюватиметься щороку. У кращому разі – з такою самою частотою, тривалістю та температурою, як зараз. У гіршому — і величина температур, і тривалість тепла зростатимуть, а можливо, і їхня частота", — пояснив Шпиг.

Зміна клімату. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на похолодання після пекельної спеки.