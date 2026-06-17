Зуд после укуса комара можно снять за минуту: ученые назвали простой и неожиданный метод (видео)

Укусы комаров — одна из самых распространенных летних проблем, часто сопровождающаяся сильным зудом, покраснением и легким отеком.

В большинстве случаев дискомфорт длится от нескольких часов до нескольких дней, и стандартные способы типа охлаждения или специальных мазей помогают не всегда или действуют медленно.

Причина зуда хорошо известна медицине: во время укуса комар вводит в кожу слюну с белками, препятствующими свертыванию крови. Иммунная система реагирует на эти вещества как на раздражитель, запуская высвобождение гистамина. Именно он и вызывает характерное чувство зуда, покраснения и отека. У людей с повышенной чувствительностью кожи реакция может быть значительно сильнее и продолжительнее. О том, как быстро избавиться от неприятного ощущения, рассказывают на портале "Blikk".

Однако последние наблюдения и исследования дерматологов показали, что на интенсивность зуда можно влиять не только из-за охлаждения. В частности, внимание ученых привлек метод контролируемого теплового воздействия на место укуса. По словам исследователей, тепло временно меняет работу нервных рецепторов, передающих сигнал зуда к мозгу. В результате нервная система "переключается" на другие стимулы и чувство дискомфорта существенно ослабевает.

Практические наблюдения показали, что эффект может появляться уже в течение первой минуты после кратковременного теплового воздействия, а интенсивность зуда уменьшается более чем наполовину. Через несколько минут дискомфорт может снижаться до минимального уровня. В то же время, важно понимать: этот метод не влияет на саму иммунную реакцию организма, а лишь изменяет восприятие сигнала нервной системой.

Специалисты советуют использовать безопасные способы локального нагревания – например, приложить к месту укуса теплую ложку, предварительно нагретую в воде, или применить теплый (но не горячий) компресс. Воздействие должно быть коротким и комфортным, без риска ожога или раздражения кожи.

Несмотря на появление новых подходов, традиционное охлаждение остается одним из наиболее распространенных и безопасных методов облегчения симптомов. Лед или холодный компресс помогают снизить отек и частично угнетают воспалительную реакцию.

Таким образом, современные исследования подтверждают: даже простое локальное влияние температуры способно существенно изменить ощущения после укуса комара, а иногда практически полностью лишить человека зуда за считанные минуты.