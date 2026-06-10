Знадобиться лише відро з водою: індійський лайфхак, як охолодити кімнату

Для цього способу достатньо двох простих кроків — набрати воду у відро і поставити його в кімнаті

У літню спеку або під час відключень електроенергії багато людей шукають прості способи охолодити житло без кондиціонера чи вентилятора.

Одним із популярних побутових лайфхаків вважається звичайне відро з водою, яке ставлять у кімнаті. У чому полягає суть такого методу, написали в "hindustan times".

Як це має працювати

Фахівці пояснюють, що ідея ґрунтується на процесі випаровування. Коли вода випаровується, вона забирає частину тепла з навколишнього повітря, через що може створюватися легкий ефект прохолоди. У сухих приміщеннях це іноді робить перебування трохи комфортнішим.

Відро з водою посеред кімнати. Фото: згенероване Ші

Чи справді це ефективно

Водночас експерти зазначають, що такий метод має обмежену дію. За сильної спеки, коли температура перевищує приблизно 40–45°C, відро з водою не здатне суттєво знизити нагрів у кімнаті.

Крым того, у будинках із поганою вентиляцією ефект майже не відчувається, адже повітря циркулює слабко. У таких умовах метод не може забезпечити достатнього охолодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як європейці охолоджують дім пляшками та рушниками.