Прожив у Москві два роки: мер Львова розкрив неочікуваний факт зі свого життя

У російській столиці Садовий проходив строкову службу

Мер Львова Андрій Садовий розповів несподіваний факт зі своєї біографії. Виявляється, у молодості він проходив строкову службу в Москві й провів у російській столиці два роки.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами Садового, він служив у військах спецзв'язку дальньої авіації Радянського Союзу. За умовами служби, він міг виходити за межі військової частини, тому за два роки добре вивчив місто.

"Я в Москві колись орієнтувався", — зізнався очільник Львова

Садовий розповів, що потрапив до російської столиці у 18 років і прожив там до 20-річного віку. За його словами, життя у багатомільйонному мегаполісі не могло не вплинути на світогляд молодої людини.

Андрій Садовий. Фото: скріншот з відео

Мер Львова переконаний, що саме перебування у великому місті дало йому так зване "відчуття масштабу". Завдяки цьому, каже він, у майбутньому йому було комфортно перебувати у найбільших містах світу — від Нью-Йорка до Токіо.

Проте, за словами Садового, він ніколи не мріяв залишитися жити в Москві. Після завершення служби він повернувся в Україну, а до російської столиці навідувався лише один-два рази.

Раніше "Телеграф" ділився, що Садовий розповів, коли запрацює львівський аеропорт. В умовах, коли Росія запускає "Кинджали", говорити про це складно, адже ракети долітають за 5-7 хвилин.