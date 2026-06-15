"Страху за життя чомусь немає": мер Львова розповів про новий напад на себе та пояснив, чому відмовляється від охорони

Нещодавно мера Львова облили брудною рідиною

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про нещодавній замах на себе та зізнався, що це вже далеко не перший подібний інцидент у його житті. 15 травня невідомий чоловік вилив на спину політика відро брудної рідини.

Про це Андрій Садовий повідомив в інтерв'ю Славі Дьоміну. Напад стався, коли він повертався до Ратуші після заходу в Українському католицькому університеті. Нападника одразу затримали очевидці.

Як з'ясувалося згодом, чоловік діяв не сам. Садовий розповів, що йшлося про групу людей, які, за його словами, мали кримінальне минуле та, ймовірно, проблеми із забороненими речовинами. Ба більше, за тиждень до цього, стверджує мер, була ще одна схожа спроба.

"Я розумію, що хтось дуже цікавиться, де я буваю і як живу, тестує різні реакції", — зазначив Садовий

Міський голова зізнався, що за роки роботи стикався з подібними ситуаціями неодноразово. Хоча, за його словами, по ньому ніколи не стріляли, спроби нападів траплялися багато разів. Однак щоразу поруч були люди, які швидко реагували й не дозволяли ситуації вийти з-під контролю.

Садовий також пригадав випадок із чоловіком, якого затримали після того, як той кинув гранату. За словами мера, у рюкзаку нападника тоді виявили ще кілька боєприпасів, і наслідки могли бути значно серйознішими.

Слава Дьомін і Андрій Садовий. Фото: скріншот з відео

Попри пережите, очільник Львова каже, що не відчуває страху за власне життя. "Неприємно, але страху немає. Просто це вибиває з графіка на годину чи дві", — пояснив він.

Також мер Львова принципово відмовляється від особистої охорони. За його словами, йому неодноразово пропонували посилену безпеку — від броньованого автомобіля до носіння бронежилета. Однак сам Садовий не бачить у цьому необхідності.

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