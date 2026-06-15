Прожил в Москве два года: мэр Львова раскрыл неожиданный факт из своей жизни

В российской столице Садовый проходил срочную службу

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал неожиданный факт своей биографии. Оказывается, в юности он проходил срочную службу в Москве и провел в российской столице два года.

Об этом городской голова рассказал в интервью Славе Демину. По словам Садового, он служил в войсках спецсвязи дальней авиации Советского Союза. По условиям службы он мог выходить за пределы воинской части, поэтому за два года хорошо изучил город.

"Я в Москве когда-то ориентировался", — признался глава Львова.

Садовой рассказал, что попал в российскую столицу в 18 лет и прожил там до 20-летнего возраста. По его словам, жизнь в многомиллионном мегаполисе не могла не отразиться на мировоззрении молодого человека.

Андрей Садовой. Фото: скриншот с видео

Мэр Львова уверен, что именно пребывание в большом городе дало ему так называемое "ощущение масштаба". Благодаря этому, говорит он, в будущем ему было комфортно находиться в самых больших городах мира — от Нью-Йорка до Токио.

Однако, по словам Садового, он никогда не мечтал остаться в Москве. После завершения службы он вернулся в Украину, а в российскую столицу наведывался всего один-два раза.

Ранее "Телеграф" делился, что Садовой рассказал, когда заработает львовский аэропорт. В условиях, когда Россия запускает "Кинжалы", говорить об этом сложно, ведь ракеты долетают за 5-7 минут.