Котлети не будуть сухими, якщо додати до них цей інгредієнт замість хліба

Простий спосіб зробити котлети смачнішими

Котлети — одна з найпопулярніших страв на українському столі. Але у багатьох господинь вони раз за разом виходять сухими. Звичне рішення — додати у фарш хліб або булку, розмочену в молоці. Але й цей спосіб не завжди рятує, і котлети все одно втрачають соковитість.

У кулінарному блозі weelicious.com поділилися простим секретом, який давно використовують досвідчені кухарі. Там радять замінити хліб вівсяними пластівцями. Саме вони утримують вологу всередині, скріплюють фарш і при цьому роблять страву помітно кориснішою.

Чому котлети виходять сухими

Головна причина — втрата вологи під час смаження. Фарш сам по собі погано її утримує, а хліб, хоч і допомагає в сирому вигляді, при термічній обробці швидко віддає воду на сковороду. В результаті котлета зовні підсмажується, а всередині стає щільною і сухуватою.

Вівсяні пластівці буквально "запечатують" вологу всередині котлети протягом усього смаження. Клітковина в їхньому складі набухає й утримує соки м'яса, не даючи їм витекти.

Як правильно додати вівсянку в котлети

Скільки класти. На кожен кілограм фаршу — 2–3 столові ложки вівсяних пластівців. Це оптимальне співвідношення, у якому смак м’яса залишається першому плані, а пластівці виконують свою технологічну роль.

Подрібнювати чи ні. Дрібні пластівці швидкого приготування можна не подрібнювати. А ось "Геркулес" краще попередньо подрібнити в блендері або кухонному комбайні до стану великої крихти. Тоді вони рівномірно розподіляться по всьому фаршу і котлети не будуть розшаровуватися.

Котлети Фото: babusyni-retsepty

Для того, щоб котлети точно не втратили свою форму, разом із вівсянкою варто додати у фарш яйце.

Як смажити котлети з вівсянкою

Сформуйте котлети однакового розміру. Смажте на середньому вогні по 5–6 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки, потім можна накрити кришкою на пару хвилин — так вони дійдуть всередині й залишаться максимально соковитими.

Цей прийом підходить для будь-якого фаршу: свинини, яловичини, курки, індички, а також для рибних і овочевих котлет.