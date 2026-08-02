Нумерологи назвали небезпечний день

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За розрахунками нумерологів, один день восени 2026 року вважається найнебезпечнішим для панівного режиму РФ. Дата перебуває в періоді кульмінації енергетики осені, а саме число часто сприймається як символ кардинальної зміни курсу, несподіваних віражів та втрати контролю над ситуацією.

Про це "Телеграфу" розповіла нейромережа Chat GPT. Разом з тим, існує ще кілька днів, які можуть стати важливими для російської влади.

"23 жовтня 2026 року відкривається найбільш небезпечне вікно для існуючої системи влади. Не обов’язково саме в цей день відбудеться перелом, але саме тоді може бути запущено ланцюжок подій, наслідки якого стануть очевидними протягом кількох наступних тижнів", — написав цифровий розум.

Він пояснив, що:

2026 рік вважається універсальним роком, що символізує початок нового циклу, руйнування старих конструкцій і запуск нових процесів.

23 жовтня перебуває у періоді, який багато езотериків вважають кульмінацією енергетики осені 2026 року.

Число 23 часто трактується як символ різкої зміни курсу, несподіваних поворотів та втрати контролю за ситуацією.

Жовтень завершує накопичення процесів попередніх місяців, тому криза, якщо вона має проявитися, швидше виявиться саме тоді, ніж улітку чи взимку.

Штучний інтелект також зазначив, що 23 жовтня 2026 року вважається найімовірнішою переломною датою для Кремля з погляду нумерології. Водночас у майбутньому існує ще два важливі моменти. Chat GPT написав:

"Якщо мене попросили б назвати не одну дату, а три, я б розподілив їх так:

23 жовтня 2026 — найімовірніша кульмінація

31 жовтня 2026 — завершення циклу та закріплення змін

11 січня 2027 року — перехід до нового етапу після осінніх подій".

Раніше одразу дві нейромережі дали прогноз про можливий розпад Росії. Вони оцінили ймовірність такої події та перерахували фактори, які можуть до неї призвести.