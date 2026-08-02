Не потрібно одразу братись за швабру та віник: одна звичка допоможе назавжди позбутися хаосу

З цією звичкою майже не потрібно часто прибирати

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Підтримувати чистоту й порядок у будинку можна без щоденних багатогодинних прибирань. Головне, за словами організаторів, не витрачати більше часу на наведення ладу, а змінити власні звички.

За словами організаторки простору Марії Леаніс, передає видання ІosАndes 142, проблема безладу часто виникає не через нестачу місця, а через щоденні рішення, які ми повторюємо.

Експертка наголошує, що порядок починається ще до того, як людина відкриває шафу чи береться за прибирання. Важливо переглянути ставлення до речей, навчитися робити вибір і створити прості правила, які працюватимуть щодня.

Дівчина збирається викинути непотрібні речі. Фото: колаж "Телеграф"

Організованість, за її словами, не є вродженою рисою — це навичка, яку можна розвинути. Для цього варто:

позбутися речей, якими не користуються;

визначити місце для кожного предмета;

створити прості щоденні правила;

не накопичувати зайві речі.

Надлишок предметів впливає не лише на простір, а й на психологічний стан. Кожна річ потребує уваги — її потрібно зберігати, чистити або вирішувати, що з нею робити.

Порядок у домі допомагає краще організувати час, зменшити стрес і звільнити увагу для важливіших справ. Секрет не в частому прибиранні, а в системі, яка працює щодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати пилюку з-під ліжка.