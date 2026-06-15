Котлеты не будут сухими, если добавить к ним этот ингредиент вместо хлеба

Простой способ сделать котлеты вкуснее

Котлеты — одно из самых популярных блюд на украинском столе. Но у многих хозяек они раз за разом получаются сухими. Привычное решение — добавить в фарш хлеб или булку, размоченную в молоке. Но и этот способ не всегда спасает, и котлеты всё равно теряют сочность.

В кулинарном блоге weelicious.com поделились простым секретом, который давно используют опытные повара. Там советуют заменить хлеб овсяными хлопьями. Именно они удерживают влагу внутри, скрепляют фарш и при этом делают блюдо заметно полезнее.

Почему котлеты получаются сухими

Главная причина — потеря влаги во время жарки. Фарш сам по себе плохо её удерживает, а хлеб, хоть и помогает в сыром виде, при термической обработке быстро отдаёт воду на сковороду. В результате котлета снаружи поджаривается, а внутри становится плотной и суховатой.

Овсяные хлопья работают буквально "запечатывают" влагу внутри котлеты на протяжении всей жарки. Клетчатка в их составе набухает и удерживает соки мяса, не давая им вытечь.

Как правильно добавить овсянку в котлеты

Сколько класть. На каждый килограмм фарша — 2–3 столовые ложки овсяных хлопьев. Это оптимальное соотношение, при котором вкус мяса остаётся на первом плане, а хлопья выполняют свою технологическую роль.

Измельчать или нет. Мелкие хлопья быстрого приготовления можно не измельчать. А вот "Геркулес" лучше предварительно измельчить в блендере или кухонном комбайне до состояния крупной крошки. Тогда они равномерно распределятся по всему фаршу и котлеты не будут расслаиваться.

Для того, чтобы котлеты точно не потеряли свою форму, вместе с овсянкой стоит добавить в фарш и яйцо.

Как жарить котлеты с овсянкой

Сформируйте котлеты одинакового размера. Жарьте на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем можно накрыть крышкой на пару минут — так они дойдут внутри и останутся максимально сочными.

Этот приём подходит для любого фарша: свинины, говядины, курицы, индейки, а также для рыбных и овощных котлет.