Часник у банці з соліннями посинів — викидати чи можна їсти. Перевірте себе

Поява в банку зубчиків часнику синього або зеленого кольору може насторожити

Літо – гаряча пора консервації. Іноді в банці з маринованими огірками або помідорами часник стає синім або зеленим. Як пояснюють фахівці з домашнього консервування, в більшості випадків це абсолютно природне явище, яке не говорить про псування продукту, ні про небезпеку для здоров’я.

Розповідаємо, чому часник синіє у банку і чи можна його їсти.

Чому часник змінює колір

Часник – незамінний учасник будь-якого домашнього соління. Він покращує смак та аромат, підтримує зростання корисних бактерій та захищає вміст банки від шкідливих мікроорганізмів.

У процесі маринування в банці відбувається цілий каскад хімічних реакцій, пояснюють фахівці кулінарного порталу Pysznosci. Молочна кислота, яка утворюється в процесі заквашування, вступає в реакцію з природними сполуками часнику, що містять сірку. Саме це і дає синій, бірюзовий або зеленуватий пігмент на зубчиках.

Особливо схильні до зміни кольору зубчики молодого часнику. На інтенсивність забарвлення також впливає кислотність розсолу та температура зберігання: чим нижчою була температура зберігання часнику до консервації, тим яскравішим може бути синій або зелений відтінок. Крім того, на колір впливають особливості сорту та умови вирощування рослини.

Чи можна їсти синій часник

У більшості випадків посинілий часник із банки придатний до вживання. Однієї зміни кольору недостатньо, щоб вважати продукт зіпсованим. Головні орієнтири — запах, зовнішній вигляд і стан розсолу. Якщо соління приємно пахнуть, плісняви немає, а розсіл залишається прозорим і чистим, синій часник абсолютно безпечний.

Що робити з синім часником із банки

Маринований часник можна подрібнити і додати до йогуртового соусу або змішати з сиром — вийде пікантна намазка на хліб. Також він добре поєднується з картопляними салатами, стравами з буряка та бобових.